Super League 1: Ρεκόρ δεκαετίας στην προσέλευση του κόσμου στους αγώνες της κανονικής περιόδου

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3) και ο μεγάλος ανταγωνισμός των ομάδων έφερε μαζί και την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας, στη διάθεση των εισιτηρίων.
Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήμαtος πρόκειται για έναν εντυπωσιακό μέσο όρο 7.993 θεατών ανά αναμέτρηση.
Η άνοδος αυτή είναι αξιοσημείωτη σε σύγκριση με την περσινή κανονική περίοδο, όπου είχαν κοπεί 1.182.478 εισιτήρια (6.497 ανά αγώνα).
Ο καλύτερος μέσος όρος εισιτηρίων της τελευταίας δεκαετίας είναι στα 7.683 εισιτήρια του 2023-24, ενώ η πιο μικρή προσέλευση ήταν το 2021-22, λίγο μετά τον Covid-19 και τους περιορισμούς που υπήρχαν.
«Πρωταθλητής» στην προσέλευση αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια στην κανονική διάρκεια, φτάνοντας συνολικά τα 363.271 με μέσο όρο 30.273 ανά παιχνίδι. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 306.682 εισιτήρια και στην τρίτη ο ΠΑΟΚ με 217.315. Παράλληλα, ο ΟΦΗ ξεχώρισε ως η πρώτη ομάδα της Περιφέρειας, συγκεντρώνοντας στο γήπεδό του 68.413 φιλάθλους (μέσος όρος 6.219).
