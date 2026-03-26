Super League 1: Ρεκόρ δεκαετίας στην προσέλευση του κόσμου στους αγώνες της κανονικής περιόδου
Super League 1: Ρεκόρ δεκαετίας στην προσέλευση του κόσμου στους αγώνες της κανονικής περιόδου

Συνολικά 1.406.823 θεατές παρακολούθησαν τις 182 αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου

Super League 1: Ρεκόρ δεκαετίας στην προσέλευση του κόσμου στους αγώνες της κανονικής περιόδου
Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3) και ο μεγάλος ανταγωνισμός των ομάδων έφερε μαζί και την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας, στη διάθεση των εισιτηρίων.

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήμαtος πρόκειται για έναν εντυπωσιακό μέσο όρο 7.993 θεατών ανά αναμέτρηση.

Super League 1: Ρεκόρ δεκαετίας στην προσέλευση του κόσμου στους αγώνες της κανονικής περιόδου


Η άνοδος αυτή είναι αξιοσημείωτη σε σύγκριση με την περσινή κανονική περίοδο, όπου είχαν κοπεί 1.182.478 εισιτήρια (6.497 ανά αγώνα).

Super League 1: Ρεκόρ δεκαετίας στην προσέλευση του κόσμου στους αγώνες της κανονικής περιόδου


Ο καλύτερος μέσος όρος εισιτηρίων της τελευταίας δεκαετίας είναι στα 7.683 εισιτήρια του 2023-24, ενώ η πιο μικρή προσέλευση ήταν το 2021-22, λίγο μετά τον Covid-19 και τους περιορισμούς που υπήρχαν.

Super League 1: Ρεκόρ δεκαετίας στην προσέλευση του κόσμου στους αγώνες της κανονικής περιόδου


«Πρωταθλητής» στην προσέλευση αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια στην κανονική διάρκεια, φτάνοντας συνολικά τα 363.271 με μέσο όρο 30.273 ανά παιχνίδι. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 306.682 εισιτήρια και στην τρίτη ο ΠΑΟΚ με 217.315. Παράλληλα, ο ΟΦΗ ξεχώρισε ως η πρώτη ομάδα της Περιφέρειας, συγκεντρώνοντας στο γήπεδό του 68.413 φιλάθλους (μέσος όρος 6.219).

Super League 1: Ρεκόρ δεκαετίας στην προσέλευση του κόσμου στους αγώνες της κανονικής περιόδου


Η φετινή επίδοση ξεπέρασε και τον προηγούμενο καλύτερο μέσο όρο της δεκαετίας (7.683 τη σεζόν 2023-24).
