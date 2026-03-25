Ο Άρης έγινε 112 ετών: Οι φωτοβολίδες στο Χαριλάου και η κοινή ανάρτηση από ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ερασιτέχνη
O Άρης ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου του 1914
Ιστορική η 25η Μαρτίου για την ομάδα του Άρη καθώς μία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1914, ιδρύεται ο ελληνικός σύλλογος.
Xθες το βράδυ, παραμονή των γενεθλίων του συλλόγου, φίλοι του Άρη γιόρτασαν στην περιοχή της Χαριλάου άναψαν πυρσούς και φώναξαν συνθήματα δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα
Με αφορμή τα 112 χρόνια ιστορίας, η ΠΑΕ η ΚΑΕ και ο ΑΣ αποφάσισαν να δημοσιεύσουν κοινό ποστάρισμα και να ευχηθούν για τα γενέθλια της ομάδας.
«Ο Άρης γιορτάζει! Μια ημέρα σαν και αυτή πριν 112 χρόνια και συγκεκριμένα το 1914, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στην Καλαμαριά, από Έλληνες μαθητές, σε ένα καφενείο.
Με αφορμή τα σημερινά γενέθλιά του, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ Άρης και ο ΑΣ Άρης προχώρησαν σε κοινό, συλλογικό ποστάρισμα, στέλνοντας ένα μήνυμα για τα 112 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.
«Ο ΑΡΗΣ και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν
112 χρόνια ιστορίας
112 χρόνια πίστης κι αφοσίωσης
112 χρόνια διδασκαλίας αρχών και αξιών
Το κοινό μήνυμα για τον Άρη
112 χρόνια ΑΡΗ…»
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
