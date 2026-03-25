Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει επίθεση οπαδών της Βαλένθια στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γιώργο Σκινδήλια

Δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από τους γηπεδούχους επισημαίνει η ΚΑΕ

Επίθεση οπαδών της Βαλένθια κατα του Παναγιώτη Αγγελόπουλου και του Γιώργου Σκινδήλια μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό καταγγέλλει η ΚΑΕ.



Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:



Μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση των κυριών Παναγιώτη Αγγελοπουλου (οποίος ήταν με τον ανήλικο γιο του) και Γιώργου Σκινδήλια, οπαδοί της Βαλένθια τους έφτυσαν, καθώς δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας.