Σεβίλλη: Ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα αντικαταστάτης του Αλμέιδα

Ο Μαδριλένος τεχνικός υπέγραψε έως το 2027 στη Σεβίλλη





Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σεβίλης:



«Η Σεβίλη κατέληξε σε συμφωνία με τον προπονητή Λουίς Γκαρθία Πλάθα (01/12/1972), γεννημένο στη Μαδρίτη, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας έως το 2027.





🤝❤️ Welcome to Seville! pic.twitter.com/Tq6agaG1pD — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 24, 2026 ℹ️ Luis García Plaza, new head coach of Sevilla FChttps://t.co/fP4TdHcyka — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 24, 2026

Ο Γκαρθία Πλάθα, που έχει 229 αγώνες στη La Liga, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 27 ετών λόγω σοβαρού τραυματισμού, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στην Ατλέτικο Μαδρίτης Β’, στη Γεκλάνο, στη Ράγιο Βαγιεκάνο Β’, στην Ταλαβέρα και στη Μπενιντόρμ. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα σε ηλικία μόλις 30 ετών, στην Ουνιόν Ντεπορτίβα Αλτέα.



Μετά από δύο σεζόν στη Βιγιαχογιόσα, μετακινήθηκε το καλοκαίρι του 2005 στη Βιγιαρεάλ Β’, οδηγώντας την ομάδα στην προσπάθειά της για άνοδο στη Segunda Division Β. Η πορεία του αυτή του εξασφάλισε μεταγραφή στην Έλτσε για τη σεζόν 2006/07 στη Segunda Division. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Μπενιντόρμ, οδηγώντας την ομάδα στα πλέι οφ ανόδου για τη Segunda Division.



Στη Χετάφε, καθιέρωσε την ομάδα στη La Liga και μέχρι την τρίτη του σεζόν είχε γίνει ο μακροβιότερος προπονητής της στην πρώτη κατηγορία εκείνη την περίοδο. Παρέμεινε στον πάγκο μέχρι τα τελικά στάδια της σεζόν 2013/14.



Το καλοκαίρι του 2014 μετακόμισε για πρώτη φορά στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας τη Μπανίγιας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν. Το 2017 υπέγραψε στην Μπέιτζινγκ Ρένχε, την οποία οδήγησε στην άνοδο στην κινεζική Σούπερ Λιγκ.



Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από την πρώτη ομάδα της Βιγιαρεάλ, πριν επιστρέψει για δεύτερη θητεία στην Μπέιτζινγκ Ρένχε. Στη συνέχεια εργάστηκε για μικρό διάστημα στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, στην τελευταία του εμπειρία εκτός Ισπανίας.



Εποχή... Λουίς Γκαρθία Πλάθα κι επίσημα στη Σεβίλλη απ’ το απόγευμα της Τρίτης (24/3), με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μαδριλένο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2027 και θα αντικαταστήσει τον Ματίας Αλμέιδα στο «τιμόνι» των Ανδαλουσιανών.«Η Σεβίλη κατέληξε σε συμφωνία με τον προπονητή Λουίς Γκαρθία Πλάθα (01/12/1972), γεννημένο στη Μαδρίτη, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας έως το 2027.Ο Γκαρθία Πλάθα, που έχει 229 αγώνες στη La Liga, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 27 ετών λόγω σοβαρού τραυματισμού, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στην Ατλέτικο Μαδρίτης Β’, στη Γεκλάνο, στη Ράγιο Βαγιεκάνο Β’, στην Ταλαβέρα και στη Μπενιντόρμ. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα σε ηλικία μόλις 30 ετών, στην Ουνιόν Ντεπορτίβα Αλτέα.Μετά από δύο σεζόν στη Βιγιαχογιόσα, μετακινήθηκε το καλοκαίρι του 2005 στη Βιγιαρεάλ Β’, οδηγώντας την ομάδα στην προσπάθειά της για άνοδο στη Segunda Division Β. Η πορεία του αυτή του εξασφάλισε μεταγραφή στην Έλτσε για τη σεζόν 2006/07 στη Segunda Division. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Μπενιντόρμ, οδηγώντας την ομάδα στα πλέι οφ ανόδου για τη Segunda Division.Τη σεζόν 2008/09 ανέλαβε τη Λεβάντε, με την οποία πέτυχε μία απρόσμενη άνοδο στη La Liga στη δεύτερη χρονιά του. Στη συνέχεια διατήρησε την ομάδα στην κορυφαία κατηγορία, γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Χετάφε.Στη Χετάφε, καθιέρωσε την ομάδα στη La Liga και μέχρι την τρίτη του σεζόν είχε γίνει ο μακροβιότερος προπονητής της στην πρώτη κατηγορία εκείνη την περίοδο. Παρέμεινε στον πάγκο μέχρι τα τελικά στάδια της σεζόν 2013/14.Το καλοκαίρι του 2014 μετακόμισε για πρώτη φορά στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας τη Μπανίγιας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν. Το 2017 υπέγραψε στην Μπέιτζινγκ Ρένχε, την οποία οδήγησε στην άνοδο στην κινεζική Σούπερ Λιγκ.Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από την πρώτη ομάδα της Βιγιαρεάλ, πριν επιστρέψει για δεύτερη θητεία στην Μπέιτζινγκ Ρένχε. Στη συνέχεια εργάστηκε για μικρό διάστημα στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, στην τελευταία του εμπειρία εκτός Ισπανίας.

Το 2020 ανέλαβε τη Μαγιόρκα, οδηγώντας την στην άνοδο στη La Liga από την πρώτη του σεζόν. Αποχώρησε από τον σύλλογο στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2021/22.



Τελευταίος του σταθμός ήταν η Αλαβές, την οποία ανέλαβε προς το τέλος της ίδιας σεζόν. Την οδήγησε στην επιστροφή στη La Liga και στη συνέχεια εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία, πριν αποχωρήσει από το Μεντιθορόθα τον Δεκέμβριο του 2024».