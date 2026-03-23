Σεβίλλη: Απέλυσε τον Ματίας Αλμέιδα
Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ έμεινε για 32 αγώνες στον πάγκο της Σεβίλλης

Τέλος και επίσημα από την Σεβίλλη ο Ματίας Αλμέιδα.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε την Δευτέρα (23/3) την απόλυση του Αργεντίνου τεχνικού ο οποίος κάθισε 32 αγώνες στον πάγκο της ομάδας.

Να σημειώσουμε ότι μετά την ήττα από τη Βαλένθια η Σεβίλλη είναι στο -3 από τη ζώνη υποβιβασμού.

To επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με την Οβιέδο στις 5 Απριλίου και ο νέος προπονητής θα έχει χρόνο για να δουλέψει την ομάδα. 

Η ανακοίνωση

«Ο Ματίας Αλμέιδα απολύθηκε από τη θέση του προπονητή της Σεβίλλης. Ο Αργεντινός προπονητής αποχωρεί από το στάδιο Ραμόν Σάντσεθ-Πιθχουάν μετά από 32 επίσημους αγώνες, 29 στη LaLiga και 3 στο Copa del Rey, μετά την άφιξή του στον σύλλογο της Νερβιόν το καλοκαίρι του 2015.

Η Σεβίλλη θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ματίας Αλμέιδα και την ομάδα του για την εργασία τους κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και του εύχεται καλή τύχη στις επόμενες επαγγελματικές του προκλήσεις».
Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

