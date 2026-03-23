Τέλος το… ποδόσφαιρο από το Γουέμπλεϊ – Ο ακραίος λόγος

Όπως ανακοίνωσε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Community Shield του 2026 θα διεξαχθεί στο «Principality Stadium» του Κάρντιφ, χωρητικότητας 74.000 θέσεων. Η αναμέτρηση, που φέρνει αντιμέτωπους τον πρωταθλητή Αγγλίας με τον Κυπελλούχο, μεταφέρεται από το Λονδίνο, καθώς το Γουέμπλεϊ θα φιλοξενεί προγραμματισμένες συναυλίες στις 15 και 16 Αυγούστου.Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι εμφανίσεις του The Weeknd, ο οποίος θα δώσει πέντε συναυλίες από τις 14 έως τις 19 Αυγούστου. Παράλληλα, στο εμβληματικό στάδιο του Λονδίνου θα εμφανιστούν και μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως οι Harry Styles, My Chemical Romance, Bruno Mars και Bon Jovi, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.Το «Principality Stadium» δεν είναι άγνωστο στη διοργάνωση, καθώς είχε φιλοξενήσει το Community Shield έξι φορές στο παρελθόν (2001-2006), κατά την περίοδο που το νέο Γουέμπλεϊ βρισκόταν υπό κατασκευή. Παράλληλα, θα αποτελέσει και το γήπεδο της πρεμιέρας του Euro 2028, το οποίο θα συνδιοργανώσουν Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία.Από το 2007 και την επιστροφή στο νέο Γουέμπλεϊ, το Community Shield έχει μετακινηθεί μόλις δύο φορές: το 2012 στο «Villa Park» λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και το 2022 στο «King Power Stadium», εξαιτίας του τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών.Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τόνισε:«Το εθνικό στάδιο της Ουαλίας διαθέτει πλούσια ιστορία στη φιλοξενία μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του Community Shield, και προσφέρει ουδέτερη έδρα για τις ομάδες, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες χωρητικότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο».Όσον αφορά τους πιθανούς συμμετέχοντες, η Άρσεναλ είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για την κατάκτηση της Premier League, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα εννέα βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι. Αν οι «κανονιέρηδες» κατακτήσουν τον τίτλο, θα αντιμετωπίσουν μία εκ των ομάδων που διεκδικούν το FA Cup, όπως η Σίτι, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι, η Πορτ Βέιλ, η Σαουθάμπτον, η Γουέστ Χαμ ή η Λιντς.Σε περίπτωση που η Άρσεναλ κάνει το νταμπλ, τότε στο Community Shield θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη της Premier League. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 16 Αυγούστου 2026 και θα αποτελέσει την παραδοσιακή «πρόβα τζενεράλε» πριν την έναρξη της σεζόν 2026-27 στην Premier League. Δεν αποκλείεται μάλιστα να δούμε μία επανάληψη του πρόσφατου τελικού του League Cup, όπου η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Άρσεναλ με 2-0.