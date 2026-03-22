Γιάννης Κωνσταντέλιας: «Πήραμε ότι αξίζαμε, ο Βόλος ήταν ανώτερος»
SPORTS
Χωρίς να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλο του και να ψάξει για δικαιολογίες, για την ήττα με 2-1 απέναντι στον Βόλο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παραδέχτηκε πως ο αντίπαλος ήταν ανώτερος και ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που του άξιζε:

«Δεν θέλω να πω πολλά για το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα μετράει αυτή τη στιγμή,. Ότι δηλαδή χάσαμε τρεις πόντους. Νομίζω ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε. Ο Βόλος είχε περισσότερες ευκαιρίες από εμάς. Μπορεί να είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά πήραμε αυτό που αξίζαμε».

Σε ότι αφορά τη συνέχεια της ομάδας από εδώ και πέρα στα play off, ο 23χρονος μέσος ξεκαθάρισε πως: «Δεν τελείωσε κάτι , έχουμε ακόμα έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
Θα τα δώσουμε όλα στα play off, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν λέει κάτι, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο».

Τέλος, για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχασε για ακόμα μία φορά έναν αγώνα, στον οποίον είχε προηγηθεί, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τη Θέλτα, αλλά και με τη Λιόν, τόνισε πως: «Δεν είναι μια επιδημία. Απλά συμβαίνει».
Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης