Τα Estates Costa Lazaridi απέκτησαν την πρώτη πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο βιωσιμότητας για το ελληνικό κρασί
Γιάννης Κωνσταντέλιας: «Πήραμε ότι αξίζαμε, ο Βόλος ήταν ανώτερος»
Στην ανωτερότητα του Βόλου στάθηκε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, λέγοντας ωστόσο πως... αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο
Χωρίς να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλο του και να ψάξει για δικαιολογίες, για την ήττα με 2-1 απέναντι στον Βόλο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παραδέχτηκε πως ο αντίπαλος ήταν ανώτερος και ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που του άξιζε:
«Δεν θέλω να πω πολλά για το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα μετράει αυτή τη στιγμή,. Ότι δηλαδή χάσαμε τρεις πόντους. Νομίζω ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε. Ο Βόλος είχε περισσότερες ευκαιρίες από εμάς. Μπορεί να είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά πήραμε αυτό που αξίζαμε».
Σε ότι αφορά τη συνέχεια της ομάδας από εδώ και πέρα στα play off, ο 23χρονος μέσος ξεκαθάρισε πως: «Δεν τελείωσε κάτι , έχουμε ακόμα έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
Θα τα δώσουμε όλα στα play off, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν λέει κάτι, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο».
Τέλος, για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχασε για ακόμα μία φορά έναν αγώνα, στον οποίον είχε προηγηθεί, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τη Θέλτα, αλλά και με τη Λιόν, τόνισε πως: «Δεν είναι μια επιδημία. Απλά συμβαίνει».
