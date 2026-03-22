Τυλίχτηκε στις φλόγες πούλμαν με οπαδούς της Σίτι που πήγαινε στο Γουέμπλεϊ, βίντεο

SPORTS
Μάντσεστερ Σίτι Άρσεναλ League Cup Τελικός

Οι οπαδοί της Σίτι πήγαιναν στο Γουέμπλεϊ για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Λιγκ Καπ με την Άρσεναλ

Στιγμές τρόμου έζησαν το μεσημέρι της Κυριακής δεκάδες φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι ταξίδευαν με λεωφορείο προς το Γουέμπλεϊ, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό αγώνα της ομάδας τους κόντρα στην Άρσεναλ, για το League Cup.

Την ώρα που το όχημα βρισκόταν στον δρόμο Μ6, τυλίχθηκε στις φλόγες στο πίσω μέρος του και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γέμισαν παντού μαύροι καπνοί.

Ο οδηγός, δείχνοντας την απαραίτητη ψυχραιμία, σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, ενώ ταχύτατα ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Η κίνηση διακόπηκε στην Μ6, για αρκετή ώρα, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και την ψυχραιμία του οδηγού, όλοι οδηγήθηκαν έξω από το πούλμαν, χωρίς να τραυματιστεί η να κινδυνεύσει κανένας.


Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για να δούνε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά, ενώ ένας από τους φιλάθλους δήλωσε πως: «Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική για την άμεση ανταπόκριση της, μιας και δεν τραυματίστηκε και δεν κινδύνευσε κανένας από εμάς».

Το μόνο που απέμεινε από το λεωφορείο είναι ένας καμένος σκελετός.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

