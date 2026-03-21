Προανήγγειλε «βόμβες» ο Παπαθεοδώρου: Σύντομα η αλήθεια θα λάμψει και ο καθένας θα πάρει αυτό που του αναλογεί
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στη διαιτησία του αγώνα του Αμαρουσίου με τη Μύκονο και ιδιαίτερα στις 44 βολές που κέρδισε η νησιωτική ομάδα

Το Μαρούσι ηττήθηκε 104-93 στην έδρα του από τη Μύκονο και είναι πλέον σε πολύ δύσκολη θέση όσο αφορά την παραμονή του στην Stoiximan Basket League. 

Μετά τον αγώνα και κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο τεχνικός του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, μίλησε για την διαιτησία και τις 44 βολές που εκτέλεσε η Μύκονος ενώ  σημείωσε ότι «σύντομα η αλήθεια θα λάμψει και ο καθένας θα πάρει αυτό που του αναλογεί».

Οι δηλώσεις του Παπαθεοδώρου 

«Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη νίκη της. Δεν έχω διάθεση να μιλήσω για μπάσκετ από την στιγμή που από την αρχή της χρονιάς είμαστε αντιμέτωποι με μια συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία συνεχίζεται σε κάθε παιχνίδι. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου για το ήθος και την προσπάθεια τους, έχουμε να παλέψουμε με ένα θηρίο, το οποίο έχει βάλει συγκεκριμένο στόχο. Αυτό που θα πω δεν έχει καμία σχέση με την Μύκονο. Η Μύκονος έχει μέσο όρο στο πρωτάθλημα 20 βολές και σήμερα εκτέλεσε 44, εκτός έδρας. Στα τελευταία δυο εκτός έδρας είχε εκτελέσει 9 και 12. Οι δυο μας ψηλοί παίκτες, ο Ντε Σόουζα έπαιξε 10' με 4 φάουλ. Ο Ουίλιαμς έπαιξε 11' με 4 φάουλ. Κάθε φορά που είχαμε το μομέντουμ κάποιοι αποφάσιζαν διαφορετικά και άλλαζαν την φιλοσοφία του ματς. Επειδή σύντομα η αλήθεια θα λάμψει και ο καθένας θα πάρει αυτό που του αναλογεί, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα προφυλάξουν τα συμφέροντας της ομάδας»

Για το F8 του Κυπέλλου: «Στο F8 του Κυπέλλου η ομάδα έπαιξε χωρίς άγχος και πίεση και δεν υπήρχε και ο στόχος από αυτούς που μας βάζουν τα εμπόδια. Η ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση από την αρχή της χρονιάς, την έχουν πειράξει και την έχουν κάνει άρρωστη σε πολλά επίπεδα. Ακόμα και σήμερα και με αυτές τις αναποδιές έχουμε σκοράρει 52 πόντους στο ημίχρονο, αλλά δυστυχώς η διαφορά είναι μόνο στους 6 πόντους γιατί ο αντίπαλος έχει εκτελέσει 24 βολές. Δεν είμαστε ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός που ούτε αυτοί τα καταφέρνουν με τέτοιο βαθμό δυσκολίας. Οπότε θα μπορούσα να βρω δικαιολογίες, αλλά υπάρχει μια κατάσταση που διαιωνίζεται και έχει από το πρώτο γύρο και έχει φέρει την ομάδα μέχρι εδώ. Και αυτό θα αποδειχθεί. Για να βγαίνω εδώ και να το λέω δημόσια σημαίνει ότι θα αποδειχθεί στην πράξη».

Για το αν είναι αισιόδοξος για την συνέχεια: «Αν παίζουμε πέντε εναντίον πέντε ναι είμαι. Συνήθως δεν παίζουμε. Υπάρχουν στιγμές που δεν παίζουμε καλά. Το ότι υπάρχει πίεση για να σωθούμε, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα κερδίζει σε μεγάλα διαστήματα μέσα στο παιχνίδι, έχει τον ρυθμό. Επιθετικό φάουλ ή δυο βολές. Κάνεις δυο λάθη ισοπαλία. Αυτοπεποίθηση ο αντίπαλος. Είναι πολλά...».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΩΔΩΡΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY - ΜΥΚΟΝΟΣ 93-104)
