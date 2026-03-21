Η Μύκονος επικράτησε 104-93 στον Άγιο Θωμά και έβαλε σε μπελάδες το Μαρούσι
SPORTS
Basket League Μαρούσι Μύκονος

Αν και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 11 πόντους η Μύκονος Betsson πήρε το σπουδαίο διπλό που της επιτρέπει να ελπίζει ότι θα βρεθεί στην πρώτη 8αδα, ενώ οι γηπεδούχοι πλέον είναι σε πολύ δύσκολη θέση

Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες η Μύκονος πανηγύρισε μεγάλο... διπλό, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 94-103.

Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου αν και δεν ξεκίνησε καλά (29-21, 10), μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάσει μέχρι την 8η νίκη του στη Stoiximan GBL.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Τάιρι Άπλμπι με 24 πόντους και 10 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζόρνταν Κινγκ με 19.

Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα για το Μαρούσι, καθώς έχοντας πλουραλισμό την επίθεσή του, μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του και να προηγηθεί ακόμα και με διψήφια διαφορά (29-19, 9’) προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μύκονος είχε αντίδραση και μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ρέι (13π.) και Άπλμπι (10π), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με -6 (52-46, 20’) και τρέχοντας επιμέρους σερί στη 2η περίοδο (23-25).

Η άμυνα έκανε τη διαφορά στη Μύκονο
Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και με πέντε διαδοχικούς πόντους από τον Ρέι, μείωσαν (52-51, 21’). Στη συνέχεια αμφότεροι πήγαιναν «χέρι-χέρι» με τη νησιώτικη ομάδα να παίρνει «κεφάλι» (58-60, 25'), μέχρι οι γηπεδούχοι να ξανά ισοφαρίσουν στους 63 πόντους (63-63, 26').


Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου είχε εκ νέου απάντηση και έπειτα από συνεχόμενα καλάθια του Άπλμπι (19π.) πήρε... αέρα 100 πόντων (65-75, 29') και είχαν το μομέντουμ με το μέρος τους, τρέχοντας επιμέρους στο 3ο δεκάλεπτο 16-31.

Στην έναρξη της 4ης περιόδου οι άμυνες κυριάρχησαν των επιθέσεων και ο ρυθμός έπεσε με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά φάουλ. Το Μαρούσι... πλήρωσε την αστοχία του και η Μύκονος το εκμεταλλεύτηκε και μετά από γκολ φάουλ του Κάναντι, πήρε εκ νέου διαφορά οκτώ πόντων (73-81, 33'), ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έβαλε μπροστά την ομάδα του με 11 (75-86, 35').



Οδεύοντας προς το φινάλε οι γηπεδούχοι είχαν... σφυγμό και μετά από ένα τρίποντο του Πάπας και ένα λέι απ του Γουόκερ, μείωσαν στους τέσσερις (87-91, 38'). Τα τελευταία λεπτά ήταν ντέρμπι με τη Μύκονο να έχει +6 (89-95, 39'), όμως τον Γουόκερ να ευστοχεί σε τρεις βολές (92-95, 39'). Στη συνέχεια ο Αμερικανός παίκτης του Αμαρουσίου αστόχησε σε τρίποντο, οι φιλοξενούμενοι πήγαν εκ νέου στις βολές με τον Ρέι και πήραν προβάδισμα νίκης (92-98) και ένα λεπρό να απομένει. Ο Μουρ με δικό του καλάθι... κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα του (92-100').

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 52-46, 68-77, 94-103

MVP ΗΤΑΝ Ο…Τάιρι Άπλμπι με 24 πόντους (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 8/9 βολές), 2 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Ο Τζόρνταν Κινγκ με 19 πόντους και ο Τζόρνταν Γουόκερ με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το double-double του Άπλμπι με 24 πόντους και 10 ασίστ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Μύκονος είχε κερδίσει με 77-75.
