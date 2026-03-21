Εκτός έδρας ήττες για Λίβερπουλ, Τσέλσι, περίπατος για Μπάγερν και αγχωτική νίκη της Μίλαν, δείτε γκολ από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Εκτός έδρας ήττες για Λίβερπουλ, Τσέλσι, περίπατος για Μπάγερν και αγχωτική νίκη της Μίλαν, δείτε γκολ από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
«Κόκκινοι» και «μπλε» ηττήθηκαν στις έδρες Μπράιτον, Έβερτον και έχασαν έδαφος στη μάχη της τετράδας - Η Μπάγερν διέλυσε με 4-0 την Ουνιόν και η Ντόρτμουντ νίκησε από 0-2, 3-2 το Αμβούργο - Η Μίλαν έκανε τα εύκολα δύσκολα, ωστόσο λύγισε 3-2 την Τορίνο
Με την Premier League να μπαίνει στην τελική της ευθεία (επτά αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε) και την Άρσεναλ να είναι αγκαλιά με τον τίτλο, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη μάχη του Champions League και της παραμονής.
Όσον αφορά το CL, η Τσέλσι μετά τον εύκολο αποκλεισμό της από την Παρί, είδε και την υπόθεση τετράδα να ξεμακραίνει καθώς ηττήθηκε με 3-0 από την Έβερτον, ενώ η Λίβερπουλ έχασε με 2-1 στο Μπράιτον και η Άστον Βίλα αν νικήσει την Κυριακή (22/3) τη Γουέστ Χαμ θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στη μάψη της 4ης θέσης.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα παίζει το μεσημέρι της Κυριακής (16:00, με Βαγιεκάνο), το βράδυ υπάρχει το ντέρμπι της Μαδρίτης (Ρεάλ - Ατλέτικο), ενώ στους αγώνες του Σαββάτου Λεβάντε και Έλτσε πήραν τεράστιες νίκες στη μάχη της παραμονής...
Η Μπάγερν πήρε ακόμη τρεις βαθμούς στην... παρέλαση προς την κατάκτηση του τίτλου στη Γερμανία, με τη Βόλφσμπουργκ να γνωρίζει εντός έδρας ήττα από τη Βέρντερ και πλέον δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό.
Στη Serie A, η Μίλαν έπαιξε με τη φωτιά αλλά δεν κάηκε καθώς νίκησε με 3-2 την Τορίνο και περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα Φιορεντίνα-Ίντερ για να δει αν έχει ελπίδες να μπει ξανά στη μάχη του τίτλου.
Premier League (31η αγωνιστική)
Γουλβς-Άρσεναλ 2-2 (61΄ Μπουένο, 90+4΄ Εντόζι - 5΄ Σάκα, 56΄ Ινκαπιέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (67' Κρίστι, 81' πέν. Κρούπι - 61' πέν. Φερνάντες, 71' αυτ. Χιλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1 (14', 56' Γουέλμπεκ-30' Κέρκεζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Μπέρνλι 3-1 (67' Κινγκ, 73' Γουίλσον, 90'+ Χιμένεθ-60' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Τσέλσι 3-0 (33', 62' Μπέτο, 76' Εντιαγέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μπρέντφορντ 21/03
Όσον αφορά το CL, η Τσέλσι μετά τον εύκολο αποκλεισμό της από την Παρί, είδε και την υπόθεση τετράδα να ξεμακραίνει καθώς ηττήθηκε με 3-0 από την Έβερτον, ενώ η Λίβερπουλ έχασε με 2-1 στο Μπράιτον και η Άστον Βίλα αν νικήσει την Κυριακή (22/3) τη Γουέστ Χαμ θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στη μάψη της 4ης θέσης.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα παίζει το μεσημέρι της Κυριακής (16:00, με Βαγιεκάνο), το βράδυ υπάρχει το ντέρμπι της Μαδρίτης (Ρεάλ - Ατλέτικο), ενώ στους αγώνες του Σαββάτου Λεβάντε και Έλτσε πήραν τεράστιες νίκες στη μάχη της παραμονής...
Η Μπάγερν πήρε ακόμη τρεις βαθμούς στην... παρέλαση προς την κατάκτηση του τίτλου στη Γερμανία, με τη Βόλφσμπουργκ να γνωρίζει εντός έδρας ήττα από τη Βέρντερ και πλέον δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό.
Στη Serie A, η Μίλαν έπαιξε με τη φωτιά αλλά δεν κάηκε καθώς νίκησε με 3-2 την Τορίνο και περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα Φιορεντίνα-Ίντερ για να δει αν έχει ελπίδες να μπει ξανά στη μάχη του τίτλου.
Premier League (31η αγωνιστική)
Γουλβς-Άρσεναλ 2-2 (61΄ Μπουένο, 90+4΄ Εντόζι - 5΄ Σάκα, 56΄ Ινκαπιέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (67' Κρίστι, 81' πέν. Κρούπι - 61' πέν. Φερνάντες, 71' αυτ. Χιλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1 (14', 56' Γουέλμπεκ-30' Κέρκεζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Μπέρνλι 3-1 (67' Κινγκ, 73' Γουίλσον, 90'+ Χιμένεθ-60' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Τσέλσι 3-0 (33', 62' Μπέτο, 76' Εντιαγέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μπρέντφορντ 21/03
Νιούκαστλ-Σάντερλαντ 22/03
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 22/03
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/03
Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας Αναβλήθηκε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Άρσεναλ 70 -31αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 61
Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 49 -31αγ.
Τσέλσι 48 -31αγ.
Έβερτον 46 -31αγ.
Μπρέντφορντ 45
Φούλαμ 44 -31αγ.
Μπράιτον 43 -31αγ.
Νιούκαστλ 42
Μπόρνμουθ 42 -31αγ.
Σάντερλαντ 40
Κρίσταλ Πάλας 39
Λιντς 32
Τότεναμ 30
Νότιγχαμ Φόρεστ 29
Γουέστ Χαμ 29
Μπέρνλι 20 -31αγ.
Γουλβς 17 -31αγ.
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1 (7' Μορένο, 15' Μικαουτάντζε, 23' Πεπέ - 47' Σούσιτς)
Σάββατο (21/03)
Έλτσε-Μαγιόρκα 2-1 (62' Μιρ, 71' Μορέντε - 58' Τόρε)
Εσπανιόλ-Χετάφε 1-2 (68' Φερνάντεθ - 45'+3' Ντουάρτε, 45'+7' Αραμπάρι)
Λεβάντε-Οβιέδο 4-2 (4', 25' Έσπι, 52' Λοσάδα, 90'+3' Ρομέρο - 44' Χάιρα, 55' πεν. Βίνας)
Οσασούνα-Τζιρόνα 1-0 (80' Μπούντιμιρ)
Σεβίλλη-Βαλένθια 0-2 (38΄ Ντούρο, 45+5΄ Ραμαζάνι)
Κυριακή (22/03)
Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)
Θέλτα-Αλαβές (17:15)
Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 70
Ρεάλ Μαδρίτης 66
Βιγιαρεάλ 58 -29αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 44
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 38 -29αγ.
Εσπανιόλ 37
Οσασούνα 37 -29αγ.
Χετάφε 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Βαλένθια 35 -29αγ.
Τζιρόνα 34 -29αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 32
Σεβίλλη 31 -29αγ.
Έλτσε 29 -29αγ.
Μαγιόρκα 28 -29αγ.
Αλαβές 28
Λεβάντε 26 -29αγ.
Οβιέδο 21 -29αγ.
Παρασκευή, 20/3
Λειψία-Χόφενχαϊμ 5-0 (17’, 40’ Γκρούντα, 21’, 30’ Μπάουμγκαρντνερ, 45’+4’ Ντιομαντέ)
Σάββατο, 21/3
Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (43' Ολίσε, 45'+1', 67' Γκνάμπρι, 49' Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-1 (68' Νάινμα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χάιντενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3 (56' Μπέρενς, 72', 85' Πίρινγκερ - 22' Τίλμαν, 35', 79' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Γκλάντμπαχ 3-3 (4' Μάλα, 7' Άχε, 84' Μάρτελ - 1', 60' Κάστροπ, 20' Σάντερ)
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αμβούργο 3-2 (73' πεν. 84' πεν. Μπενσεμπαϊνί, 78' Γκιρασί - 19' Οτέλε, Λοκονγκά 38')
Κυριακή, 22/3
Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ (18:30)
Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη (20:30)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 70
Ντόρτμουντ 61
Χοφενχάιμ 50
Στουτγκάρδη 50 -26αγ.
Λειψία 50
Λεβερκούζεν 46
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 38 -26αγ.
Φράιμπουργκ 34 -26αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 31
Άουγκσμπουργκ 31 -26αγ.
Αμβούργο 30
Γκλάντμπαχ 29
Βέρντερ Βρέμης 28
Μάιντς 27 -26αγ.
Κολωνία 26
Ζανκτ Πάουλι 24 -26αγ.
Βόλφσμπουργκ 21
Χαϊντενχάιμ 15
Serie A (30η αγωνιστική)
Κάλιαρι-Νάπολι 0-1 (2' ΜακΤόμινεϊ)
Τζένοα-Ουντινέζε 0-2 (66' Εκέλενκαμπ, 90'+2' Ντέιβις)
Πάρμα-Κρεμονέζε 0-2 (54' Μάλεχ, 68' Φαντεμπούτε)
Μίλαν-Τορίνο 3-2 (36' Πάβλοβιτς, 54' Ραμπιό, 56' Φοφανά - 44' Σιμεόνε, 82' πέν. Βλάσιτς)
Γιουβέντους-Σασουόλο 1-1 (14' Γιλντίζ - 52' Πιναμόντι)
Κόμο-Πίζα 22/3
Αταλάντα-Βερόνα 22/3
Μπολόνια-Λάτσιο 22/3
Ρόμα-Λέτσε 22/3
Φιορεντίνα-Ίντερ 22/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Ίντερ 68
Μίλαν 63 -30αγ.
Νάπολι 62 -30αγ.
Κόμο 54
Γιουβέντους 54 -30αγ.
Ρόμα 51
Αταλάντα 47
Μπολόνια 42
Λάτσιο 40
Σασουόλο 39 -30αγ.
Ουντινέζε 39 -30αγ.
Πάρμα 34 -30αγ.
Τζένοα 33 -30αγ.
Τορίνο 33 -30αγ.
Κάλιαρι 30 -30αγ.
Φιορεντίνα 28
Λέτσε 27
Κρεμονέζε 27 -30αγ.
Πίζα 18
Βερόνα 18
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 22/03
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/03
Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας Αναβλήθηκε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Άρσεναλ 70 -31αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 61
Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 49 -31αγ.
Τσέλσι 48 -31αγ.
Έβερτον 46 -31αγ.
Μπρέντφορντ 45
Φούλαμ 44 -31αγ.
Μπράιτον 43 -31αγ.
Νιούκαστλ 42
Μπόρνμουθ 42 -31αγ.
Σάντερλαντ 40
Κρίσταλ Πάλας 39
Λιντς 32
Τότεναμ 30
Νότιγχαμ Φόρεστ 29
Γουέστ Χαμ 29
Μπέρνλι 20 -31αγ.
Γουλβς 17 -31αγ.
La Liga (29ης αγωνιστικής)Παρασκευή (20/03)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1 (7' Μορένο, 15' Μικαουτάντζε, 23' Πεπέ - 47' Σούσιτς)
Σάββατο (21/03)
Έλτσε-Μαγιόρκα 2-1 (62' Μιρ, 71' Μορέντε - 58' Τόρε)
Εσπανιόλ-Χετάφε 1-2 (68' Φερνάντεθ - 45'+3' Ντουάρτε, 45'+7' Αραμπάρι)
Λεβάντε-Οβιέδο 4-2 (4', 25' Έσπι, 52' Λοσάδα, 90'+3' Ρομέρο - 44' Χάιρα, 55' πεν. Βίνας)
Οσασούνα-Τζιρόνα 1-0 (80' Μπούντιμιρ)
Σεβίλλη-Βαλένθια 0-2 (38΄ Ντούρο, 45+5΄ Ραμαζάνι)
Κυριακή (22/03)
Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)
Θέλτα-Αλαβές (17:15)
Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 70
Ρεάλ Μαδρίτης 66
Βιγιαρεάλ 58 -29αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 44
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 38 -29αγ.
Εσπανιόλ 37
Οσασούνα 37 -29αγ.
Χετάφε 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Βαλένθια 35 -29αγ.
Τζιρόνα 34 -29αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 32
Σεβίλλη 31 -29αγ.
Έλτσε 29 -29αγ.
Μαγιόρκα 28 -29αγ.
Αλαβές 28
Λεβάντε 26 -29αγ.
Οβιέδο 21 -29αγ.
Bundesliga (27η αγωνιστική)
Παρασκευή, 20/3
Λειψία-Χόφενχαϊμ 5-0 (17’, 40’ Γκρούντα, 21’, 30’ Μπάουμγκαρντνερ, 45’+4’ Ντιομαντέ)
Σάββατο, 21/3
Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (43' Ολίσε, 45'+1', 67' Γκνάμπρι, 49' Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-1 (68' Νάινμα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χάιντενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3 (56' Μπέρενς, 72', 85' Πίρινγκερ - 22' Τίλμαν, 35', 79' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Γκλάντμπαχ 3-3 (4' Μάλα, 7' Άχε, 84' Μάρτελ - 1', 60' Κάστροπ, 20' Σάντερ)
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αμβούργο 3-2 (73' πεν. 84' πεν. Μπενσεμπαϊνί, 78' Γκιρασί - 19' Οτέλε, Λοκονγκά 38')
Κυριακή, 22/3
Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ (18:30)
Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη (20:30)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 70
Ντόρτμουντ 61
Χοφενχάιμ 50
Στουτγκάρδη 50 -26αγ.
Λειψία 50
Λεβερκούζεν 46
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 38 -26αγ.
Φράιμπουργκ 34 -26αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 31
Άουγκσμπουργκ 31 -26αγ.
Αμβούργο 30
Γκλάντμπαχ 29
Βέρντερ Βρέμης 28
Μάιντς 27 -26αγ.
Κολωνία 26
Ζανκτ Πάουλι 24 -26αγ.
Βόλφσμπουργκ 21
Χαϊντενχάιμ 15
Serie A (30η αγωνιστική)
Κάλιαρι-Νάπολι 0-1 (2' ΜακΤόμινεϊ)
Τζένοα-Ουντινέζε 0-2 (66' Εκέλενκαμπ, 90'+2' Ντέιβις)
Πάρμα-Κρεμονέζε 0-2 (54' Μάλεχ, 68' Φαντεμπούτε)
Μίλαν-Τορίνο 3-2 (36' Πάβλοβιτς, 54' Ραμπιό, 56' Φοφανά - 44' Σιμεόνε, 82' πέν. Βλάσιτς)
Γιουβέντους-Σασουόλο 1-1 (14' Γιλντίζ - 52' Πιναμόντι)
Κόμο-Πίζα 22/3
Αταλάντα-Βερόνα 22/3
Μπολόνια-Λάτσιο 22/3
Ρόμα-Λέτσε 22/3
Φιορεντίνα-Ίντερ 22/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Ίντερ 68
Μίλαν 63 -30αγ.
Νάπολι 62 -30αγ.
Κόμο 54
Γιουβέντους 54 -30αγ.
Ρόμα 51
Αταλάντα 47
Μπολόνια 42
Λάτσιο 40
Σασουόλο 39 -30αγ.
Ουντινέζε 39 -30αγ.
Πάρμα 34 -30αγ.
Τζένοα 33 -30αγ.
Τορίνο 33 -30αγ.
Κάλιαρι 30 -30αγ.
Φιορεντίνα 28
Λέτσε 27
Κρεμονέζε 27 -30αγ.
Πίζα 18
Βερόνα 18
