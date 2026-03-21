Διπλό παραμονής στη Basket League για τον Κολοσσό, 98-76 τον Προμηθέα στην Πάτρα, δείτε βίντεο

Αν οι νίκες επί του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ηρακλή του έδωσαν «οξυγόνο» για την παραμονή στην κατηγορία, αυτή που σημείωσε σήμερα ο Κολοσσός
στην Πάτρα με 98-76, μπορεί να θεωρηθεί ότι ανοίγει δρόμο προς τα playoffs της Stoiximan Basket League.
Η ομάδα της Ρόδου που ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα επέκτεινε το νικηφόρο σερί της στους τρεις αγώνες και «έπιασε» τον αντίπαλο της –όπως και τη Μύκονο που αγωνίζεται αργότερα- στις επτά νίκες. Κατάφερε μάλιστα να καλύψει τη διαφορά της ήττας του πρώτου γύρου (81-89). Την οδήγησε ο Τέβιν Μακ που είχε 30 πόντους με 10/11 δίποντα και 3/6 τρίποντα. Ακόμη ο Νίκολς είχε 16 πόντους, ο Πετρόπουλος και ο Καράμπελας από 11 ενώ 10 πρόσθεσε ο Ραντλ έχοντας και πέντε ασίστ.
Για εκείνη της Πάτρας δεν είχε συνέχεια η νίκη του περασμένου Σαββάτου στη Μύκονο. Αντιθέτως είχε συνέχεια το αρνητικό, εντός έδρας σερί που έφτασε τους πέντε αγώνες στο Πρωτάθλημα καθώς αγνοεί τη νίκη στο «Δ.Τόφαλος» μετά τις 6 Δεκεμβρίου. Σήμερα προσπάθησαν ο Τζόρνταν Τάκερ με 14 πόντους, επτά ριμπάουντ, Γκραντ και Πλώτας με 13 ενώ 10 με εννιά ασίστ είχε ο Μπαζίνας.
Ο Κολοσσός μπήκε στο παιχνίδι με πολύ καλο, επιθετικό ρυθμό και παρότι είχε πέντε λάθη στην πρώτη περίοδο, σουτάροντας με καλά ποσοστά κατάφερε να δημιουργήσει αξιόλογες διαφορές. Προηγήθηκε με 19-10 στο 7’ και 25-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου, παίρνοντας 10 πόντους από τον Ντέιβιντ Νίκολς. Οι Ρόδιοι συνέχισαν να είναι πολύ παραγωγικοί και βρέθηκαν στο +19 στα μισά της δεύτερης περιόδου (23-42 στο 15’) και παρότι οι Αχαιοί βελτίωσαν την εικόνα τους (37-46 στο 19’) η διαφορά επανήλθε σε διψήφια επίπεδα ως το τέλος του ημιχρόνου (39-51).
Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε στην τρίτη περίοδο, καθώς ο Κολοσσός όχι μόνο συντήρησε τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα, αλλά την έστειλε και πάνω από τους 20 (51-72 στο 25’) με τον Τέβιν Μακ εξαιρετικά παραγωγικό. Ο Προμηθέας Πάτρας παρότι συνέχισε να σουτάρει με πολύ μικρή συνέπεια από μακριά, μάζεψε κάπως τη διαφορά στο τέλος της τρίτης περιόδου (61-74). Το πρώτο πεντάλεπτο της τέταρτης διατήρησε την κατάσταση στα ίδια δεδομένα (69-84) και τρία λεπτά πριν το τέλος ο Κολοσσός H Hotels Collection έστειλε τη διαφορά στους 18 (71-89), εξαφανίζοντας κάθε αμφιβολία για τον τελικό νικητή.
Τα δεκάλεπτα: 18-25, 39-51, 61-74, 76-98