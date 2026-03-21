H «Marca» αποθεώνει τον Γιόβιτς: Επιστρέφει στη Μαδρίτη, ανυψωμένος στον «Όλυμπο των θεών»

Λούκα Γιόβιτς αποτελεί σήμερα (21/3) το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας Marca . Αιτία η η επιστροφή του στη Μαδρίτη, με την ΑΕΚ, για να αντιμετωπίσει τη Ραγιο Βαγιεκάνο στους «16» του Conference League.«Ο Γιόβιτς επιστρέφει στη Μαδρίτη, ανυψωμένος στον «Όλυμπο των θεών», είναι το τίτλος και αναφέρει:«Ο Λούκα Γιόβιτς (Λόζνιτσα, 1997) ετοίμασε τις βαλίτσες του αυτό το καλοκαίρι για να γίνει η σταρ μεταγραφή της Ρεάλ Οβιέδο μετά την επιστροφή της στη La Liga. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, που αποκτήθηκε το 2019 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για 63 εκατομμύρια ευρώ, ήταν ένα συγκεκριμένο αίτημα του Βέλικο Παούνοβιτς.Ξαφνικά, κάτι πήγε στραβά. "Είπα τότε ότι ήταν εξαιρετικά ακριβός και ότι δεν μου άρεσε. Ήταν τρέλα. Ήταν σαν να υποθηκεύαμε ξανά τον σύλλογο. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Να φέρουμε έναν παίκτη που καταλαμβάνει το 30 ή 40% του ανώτατου ορίου μισθών", εξήγησε ο Χεσούς Μαρτίνεθ, ο κύριος μέτοχος της Οβιέδο.Ο Σέρβος, τελικά, εξέπληξε τους πάντες ανακοινώνοντας την υπογραφή του στην ΑΕΚ."Ήθελα να ξεφύγω από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα. Ήμουν λίγο ψυχικά εξαντλημένος και ήθελα να βρω καταφύγιο σε ένα πιο ειρηνικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά στην καριέρα μου, ήμουν ελεύθερος παίκτης και ήθελα να βεβαιωθώ ότι δεν επέλεγα τη λάθος ομάδα. Όχι για να ξεφύγω από την πίεση, επειδή την έχω συνηθίσει αφού έπαιξα για τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, την Μπενφίκα, την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φιορεντίνα και τη Μίλαν", ανέφερε σε μια συνέντευξη στη "Mozzart Sport".Του πήρε λίγο χρόνο για να ξεκινήσει: "Έφτασα στις αρχές Αυγούστου, χωρίς προετοιμασία. Είχα κάποια προβλήματα τραυματισμών και αυτή η αρχική περίοδος ήταν λίγο πιο δύσκολη για μένα από ό,τι για τους υπόλοιπους», παραδέχεται ο Γιόβιτς, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στον προσωπικό "Όλυμπο των θεών" της ΑΕΚ».Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους αριθμούς του:«Οι αριθμοί του είναι τρομακτικοί: κάνει την καλύτερη σεζόν του από το 2018-19, αυτή που του χάρισε τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, ο Σέρβος, αγωνιζόμενος για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σημείωσε 27 γκολ (17 στο πρωτάθλημα) σε 48 αγώνες. Έκτοτε, το καλύτερο ρεκόρ του ήταν τα 13 γκολ που σημείωσε για τη Φιορεντίνα - έξι στο πρωτάθλημα. Στην ελληνική Super League, μόνο ο Ελ Κάαμπι (18) είναι μπροστά του στην κούρσα για το βραβείο πρώτου σκόρερ.Το ρεκόρ σκοραρίσματος του Λούκα Γιόβιτς2013-14 ---> Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου: 1 αγώνας, 1 γκολ (1 στο πρωτάθλημα)2014-15 ---> Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου: 24 αγώνες, 6 γκολ (6 στο πρωτάθλημα)

2015-16 ---> Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου/Μπενφίκα: 25 αγώνες, 6 γκολ (5 στο πρωτάθλημα)

2016-17 ---> Μπενφίκα: 11 αγώνες, 2 γκολ (2 στο πρωτάθλημα)

2017-18 ---> Άιντραχτ Φρανκφούρτης: 27 αγώνες, 9 γκολ (8 στο πρωτάθλημα)

2018-19 ---> Άιντραχτ Φρανκφούρτης: 27 αγώνες, 9 γκολ (8 στο πρωτάθλημα) Φρανκφούρτη: 48 αγώνες, 27 γκολ (17 στο πρωτάθλημα)

2019-20 ---> Ρεάλ Μαδρίτης: 27 αγώνες, 2 γκολ (2 στο πρωτάθλημα)

2020-21 ---> Ρεάλ Μαδρίτης/Άιντραχτ Φρανκφούρτης: 23 αγώνες, 4 γκολ (4 στο πρωτάθλημα)

2021-22 ---> Ρεάλ Μαδρίτης: 19 αγώνες, 1 γκολ (1 στο πρωτάθλημα)

2022-23 ---> Φιορεντίνα: 50 αγώνες, 13 γκολ (6 στο πρωτάθλημα)

2023-24 ---> Μίλαν: 30 αγώνες, 9 γκολ (6 στο πρωτάθλημα)

2024-25 ---> Μίλαν: 17 αγώνες, 4 γκολ (2 στο πρωτάθλημα)

2025-26 ---> ΑΕΚ: 36 αγώνες, 19 γκολ (15 στο πρωτάθλημα)»



Εκείνος, δεν δίνει μεγάλη σημασία στους αριθμούς. "Δεν είμαι από τους παίκτες που θέλουν απλώς να σκοράρουν γκολ. Δεν είμαι παίκτης που απλώς κάθεται περιμένοντας στην περιοχή. Προτιμώ να συμμετέχω στο παιχνίδι. Σε προηγούμενους συλλόγους, ορισμένοι προπονητές δεν με έβλεπαν έτσι, και αυτό δεν ήταν καλό για μένα. Δεν μου αρέσει να στέκομαι στην περιοχή περιμένοντας την μπάλα. Προτιμώ να παίζω πιο βαθιά", επέμεινε ο Σέρβος στη «Mozzart Sport».



Και προσθέτει το δημοσίευμα: «Στην Αθήνα, φαίνεται να έχει ξαναβρεί το χαμόγελό του: "Από τότε που έφτασα στην ΑΕΚ, πίστευα ότι αυτός είναι ένας σύλλογος όπου μπορώ να πετύχω κάτι σημαντικό, κάτι σπουδαίο, κάτι που θα μείνει στην ιστορία. Έχω βιώσει πολλές εξαιρετικές στιγμές στην καριέρα μου, αλλά αυτή είναι αναμφίβολα μία από αυτές", παραδέχτηκε αφού σκόραρε τέσσερα γκολ εναντίον του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεθ (4-0), το μεγαλύτερο επίτευγμά του μέχρι σήμερα.

Φυσικά, οι οπαδοί τον λατρεύουν.

"Είμαι ευγνώμων στους οπαδούς για τη συνεχή υποστήριξή τους. Ακούω συχνά το όνομά μου στις κερκίδες και είναι πάντα ένα ξεχωριστό συναίσθημα", παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στη "Republika". Ο Γιόβιτς είναι θεός στον Όλυμπο.»



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ