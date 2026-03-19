Πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει τον Κουρτουά για 1,5 μήνα
Ο Βέλγος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι και τη θέση του κάτω από τα δοκάρι πήρε στο ημίχρονο ο Λούνιν
Άσχημα τα νέα για Τιμπό Κουρτουά και Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Βέλγος διεθνής τερματοφύλακας, μετά από εξετάσεις -μαγνητική τομογραφία- που υποβλήθηκε σήμερα (19/3), διαπιστώθηκε ότι δεν ο τραυματισμός του δεν είναι απλώς μυϊκή θλάση, αλλά έχει μυϊκό τραυματισμό στον ορθό μηριαίο του δεξιού τετρακέφαλου και θα χρειαστεί να μείνει εκτός για ενάμιση μήνα.
Ο Κουρτουά ένιωσε ένα «τσίμπημα» κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης στη ρεβάνς με τη Μάντσεστερ Σίτι.
Μίλησε με τους γιατρούς στα αποδυτήρια και εξέτασαν γρήγορα την περιοχή.
Στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση να αγωνιστεί.. Σε εκείνο το πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, ο Κουρτουά έκανε τέσσερις εξαιρετικές αποκρούσεις.
Στο ημίχρονο, υπήρξε μια ακόμη συνάντηση και ελήφθη η απόφαση να ληφθούν δραστικά μέτρα: αλλαγή, με τον Λούνιν να μπαίνει στο γήπεδο. Με το σκορ στο 1-1 και να παίζει εναντίον δέκα παικτών, η κατάσταση το επέτρεπε.
Ο Βέλγος τερματοφύλακας θα χάσει το ντέρμπι της Κυριακής εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, κάνοντας...χώρο στον Λούνιν.
Αν το πιο αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα ανάρρωσης επιβεβαιωθεί, ο Αρμπελόα θα πρέπει να προετοιμαστεί για τουλάχιστον επτά αγώνες χωρίς τον Κουρτουά.
Θα μείνει εκτός για τους αγώνες της La Liga εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, της Μαγιόρκα, της Τζιρόνα, της Αλαβές και της Μπέτις.
Στο Champions League, θα χάσει επίσης και τους δύο αγώνες εναντίον της Μπάγερν.
Το Βέλγιο θα επηρεαστεί επίσης, αν και ο αντίκτυπος στους «Κόκκινους Διαβόλους» είναι λιγότερο σημαντικός, καθώς οι δύο αγώνες τους κατά τη διάρκεια της διακοπής των διεθνών αγώνων είναι φιλικοί, εναντίον των ΗΠΑ και του Μεξικού.
🚨 Thibaut Courtois suffers muscle injury in the anterior rectum of the right quadriceps.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2026
The Belgian GK could miss both games between Real Madrid and FC Bayern, reports Cope.
Real Madrid staff will re-evaluate his conditions during next weeks. pic.twitter.com/EIQPhADvVJ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
