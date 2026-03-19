Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Σοκ στους Ντιτρόιτ Πίστονς: Πρόβλημα στον πνεύμονα για τον Κάνιγχαμ, μένει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα
Η νίκη των Ντιτρόιτ Πίστονς επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 130-117 συνοδεύτηκε από ένα δυσάρεστο απρόοπτο.
Ο Κέιντ Κάνινγχαμ αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από την αναμέτρηση, συγκεκριμένα από την πρώτη περίοδο, καθώς ένιωσε έντονους σπασμούς στη μέση.
Αν και η αρχική εκτίμηση ήταν πως ο τραυματισμός δεν εμπνέει σοβαρή ανησυχία για το μέλλον του, η κατάσταση της υγείας του φαίνεται πως έχει επιδεινωθεί.
Ο ίδιος δεν κατάφερε να δώσει αρχικά το «παρών» στην προπόνηση των Πίστονς, ωστόσο η νεότερη ενημέρωση έδειξε κάτι πιο σοβαρό.
Ο γνωστός insider του NBA και ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια, σε ανάρτηση του στο X, ενημέρωσε πως ο σταρ της ομάδας του Ντιτρόιτ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον πνευμονοθώρακα και πρόκειται να λείψει -όπως όλα δείχνουν- σημαντικό διάστημα από την αγωνιστική δράση.
Αναμένεται να υποβληθεί ωστόσο σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις που θα δώσουν ένα πιο σαφές χρονοδιάγραμμα αναφορικά με την απουσία του.
Ο απόφοιτος του Οκλαχόμα Στέιτ καταγράφει φέτος κατά μέσο όρο 24.5 πόντους, 9.9 ασίστ και 5.6 ριμπάουντ, σουτάροντας με ποσοστό 46,1% εντός πεδιάς και 34,6% πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων.
Just in: Detroit Pistons star Cade Cunningham has been diagnosed with a collapsed lung and is expected to miss an extended period of time, sources tell ESPN. pic.twitter.com/JIHABIIOY5— Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2026
