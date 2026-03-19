Ιστορικό ντεμπούτο στο Champions League και μετά… σιωπή – Τι συνέβη με τον 16χρονο
Ιστορικό ντεμπούτο στο Champions League και μετά… σιωπή – Τι συνέβη με τον 16χρονο
Ο 16χρονος Φίλιπ Πάβιτς και ο 18χρονος Ντενίζ Όφλι έγραψαν ιστορία στη Μπάγερν Μονάχου, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο τους στην πρώτη ομάδα στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League εναντίον της Αταλάντα, που ολοκληρώθηκε με νίκη των Βαυαρών 4-1 (πρώτος αγώνας 6-1)
Παρά την εξαιρετική τους εμφάνιση, ωστόσο, υπήρξε ένα ασυνήθιστο γεγονός: δεν τους επιτράπηκε να μιλήσουν σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Περιορισμός μετά τις 11 μ.μ.
Όπως αναφέρθηκε, ο Πάβιτς, διεθνής με την Κ16 της Γερμανίας, όταν αποχώρησε από τα αποδυτήρια της «Αλιάνς Αρένα» στις 11:28 μ.μ., συνοδευόταν από μέλος του προσωπικού που απαγόρευσε κάθε αίτημα για συνεντεύξεις τόσο σε αυτόν όσο και στον Όφλι, όπως αναφέρει η γερμανική «Bild».
Περιορισμός μετά τις 11 μ.μ.
Όπως αναφέρθηκε, ο Πάβιτς, διεθνής με την Κ16 της Γερμανίας, όταν αποχώρησε από τα αποδυτήρια της «Αλιάνς Αρένα» στις 11:28 μ.μ., συνοδευόταν από μέλος του προσωπικού που απαγόρευσε κάθε αίτημα για συνεντεύξεις τόσο σε αυτόν όσο και στον Όφλι, όπως αναφέρει η γερμανική «Bild».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
