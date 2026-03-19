Αλλάζει όψη το Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου με νέα εξέδρα και αναβάθμιση υποδομών
Αναβάθμιση 2,58 εκατ. ευρώ στο Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου με νέα εξέδρα 1.400 θέσεων και σύγχρονες υποδομές
Το Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου αλλάζει εντελώς μορφή, έπειτα από παρέμβαση ύψους 2.580.000 εκατ. ευρώ που δρομολογεί το Υπουργείο Αθλητισμού.
Η νέα εξέδρα θα διαθέτει περίπου 1.400 θέσεις με στέγαστρο, ενώ κάτω από αυτή θα δημιουργηθούν στεγασμένοι χώροι 320 τ.μ., που θα περιλαμβάνουν αποδυτήρια, γυμναστήριο, τρεις συστοιχίες τουαλετών και τουαλέτες ΑμεΑ. Η μελέτη ακολουθεί σύγχρονα πρότυπα, αντίστοιχα με εκείνα του Εθνικού Σταδίου Κέρκυρας.
Παράλληλα, στο συνολικό πακέτο περιλαμβάνονται η αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο, ο πλήρης φωτισμός του, καθώς και εργασίες συντήρησης της περίφραξης.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου των εγκαταστάσεων, όπου ήδη έχουν εκταμιευθεί πόροι ύψους 600.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει ριζικά την καθημερινή λειτουργία του, καθώς χρησιμοποιείται ευρέως από τη νεολαία και τα αθλητικά σωματεία της περιοχής.
Η συνάντηση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με τον Πρόεδρο του Παπαχαραλαμπείου Εθνικού Σταδίου, Χρήστο Παϊσιο, επιβεβαίωσε ότι μέσω των παρεμβάσεων και του πρότζεκτ που υλοποιείται τα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το στάδιο της Ναυπάκτου θα δρομολογηθούν και η εικόνα του θα αναμορφωθεί ριζικά.
Ο Πρόεδρος του Παπαχαραλαμπείου Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση: «Με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση έχουμε στενή συνεργασία από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του. Μπορεί να γίναμε φορτικοί κάποια στιγμή για προβλήματα που χρονίζουν και κληρονόμησε η παρούσα διοίκηση, αλλά ο Υπουργός έσκυψε πάνω από το ζήτημα και ασχολήθηκε εκτενώς για να βρει λύση σε ένα πολύπλοκο πρόβλημα.
Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, συγκινημένοι και υπερήφανοι για το γεγονός ότι ένας πολυετής αγώνας της διοίκησής μας, με την αμέριστη αρωγή του Υπουργού δικαιώνεται και ένα μεγάλο πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας της Ναυπάκτου επιλύεται.
Η μεγαλύτερη παθογένεια ήταν η έλλειψη εξέδρας, που ταλαιπωρούσε όλους τους Ναυπάκτιους, αλλά και τα σωματεία της περιοχής μας, όπως τον Αστέρα.
Αυτό που μας εμπόδιζε, η ακαταλληλότητα της κερκίδας, έργο του 1960 και με τη νέα μελέτη που ανακοίνωσε ο Υπουργός θα γκρεμιστεί η παλιά και να στηθεί μία νέα, η οποία θα έχει χωρητικότητα 1.400 θέσεων και στέγαστρο.
Αντικειμενικά, μιλάμε για μία σύγχρονη και ολιστική μελέτη. Επειδή, όμως, δεν είναι μόνο η κερκίδα, αξίζει να τονιστεί ότι πρόκειται για μία γενναία χρηματοδότηση, η οποία αποδεικνύει ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα στη Ναύπακτο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον Υπουργό για το έμπρακτο προσωπικό ενδιαφέρον που έδειξε προκειμένου όλοι οι Ναυπάκτιοι να έχουν το στολίδι που τους αξίζει».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα