Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Γαλατάσαραϊ: Ο Όσιμεν έπαιξε ένα ημίχρονο με σπασμένο χέρι
Η Λίβερπουλ κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στο «Άνφιλντ» και να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League, με συνολικό σκορ 4-1 απέναντι στους Τούρκους. Η Γαλατά πέραν της ήττας είχε να διαχειριστεί και πολλά άλλα προβλήματα, με τον Νόα Λανγκ να κόβει το δάχτυλό του πέφτοντας πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο στράικερ της Γαλατάσαραϊ δέχθηκε χτύπημα στο χέρι του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε από το ιατρικό επιτελείο ότι ήταν πολύ αυξημένες οι πιθανότητες ενός κατάγματος. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ότι είχε σπάσει το χέρι του.
Στο πρώτο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα μας εναντίον της Λίβερπουλ για τη φάση των 16 του Champions League, ο ποδοσφαιριστής μας Victor Osimhen δέχθηκε ένα χτύπημα στο χέρι και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά από εξετάσεις στην ανάπαυλα, δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω του κινδύνου κατάγματος στο χέρι του.
Μετά τον αγώνα, υπό την επίβλεψη του ιατρικού μας επιτελείου, οι εξετάσεις στο νοσοκομείο αποκάλυψαν κάταγμα στο δεξί αντιβράχιο του παίκτη μας και τοποθετήθηκε γύψος. Η απόφαση σχετικά με το χειρουργείο θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες μετά από περαιτέρω αξιολογήσεις.
Στο δεύτερο ημίχρονο του ίδιου αγώνα, ο παίκτης μας Noa Lang, ο οποίος τραυματίστηκε, υπέστη ένα σοβαρό κόψιμο στον δεξί του αντίχειρα και έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Λίβερπουλ τις επόμενες ώρες με τη συμμετοχή του ιατρικού μας επιτελείου.
Victor Osimhen down… arm bandaged— Ø⚡️ (@pravinvictor1) March 18, 2026
Almost threw hands at Szoboszlai
Injury or just prime time-wasting tactics? 🙄
Liverpool 1-0 Galatasaray (1-1 agg) #LIVGAL #UCL
pic.twitter.com/TFlPhRfI55
SAĞLIK RAPORU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 19, 2026
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü… pic.twitter.com/UXJjjj6Mra
