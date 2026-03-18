Champions League: Η Σπόρτινγκ που έκανε την ανατροπή της χρονιάς και οι Άρσεναλ, Ρεάλ, Παρί προκρίθηκαν στους 8
Στο μεγάλο ντέρμπι των «16» η Ρεάλ μετά το 3-0 της Μαδρίτης πήρε το 2-1 στο Μάντσεστερ από τη Σίτι των 10 παικτών - Αντιθέτως η Σπόρτινγκ ανέτρεψε το 3-0 της Νορβηγίας και νίκησε στην παράταση με 5-0 την Μπόντο - Περίπατος της Παρί στο Λονδίνο, 3-0 την Τσέλσι, νίκη 2-0 της Άρσεναλ επί της Λεβερκούζεν
Τα πρώτα τέσσερα εισιτήρια των προημιτελικών του φετινού Champions League βρήκαν κατόχους με την Άρσεναλ να σώζει την τιμή της Premier League, την Ρεάλ και την Παρί να αφήνουν εκτός συνέχειας Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι, αλλά η ομάδα που έκλεψε την παράσταση ήταν η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η απίθανη Remontada που έκανε κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ.
Η ομάδα των Βιαγιαννίδη (δεν επαιξε), Ιωαννίδη (τραυματίας) θα αντιμετωπίσει στους 8 την Άρσεναλ, η Ρεάλ προετοιμάζεται για δύο επικές μονομαχίες με τη Μπάγερν (παίζει αύριο με την Αταλάντα), ενώ η Παρί περιμένει τον νικητή του Λίβερπουλ - Γαλατά (1-0 οι Τούρκοι στο πρώτο ματς).
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπόντο Γκλιμτ 5-0
Η... σταχτοπούτα του φετινού Champions League είδε το παραμύθι της να ολοκληρώνεται στο Λισαβόνα.
Οι Βίκινγκς μπορεί να ήταν εξαιρετικοί ναυτικοί, αλλά οι Πορτογάλοι είναι άλλη κλάση και στη... φουρτουνιασμένη θάλασσα του CL το απέδειξαν με εμφατικό τρόπο.
Μετά το 3-0 στη Νορβηγία, οι οπαδοί της Σπόρτινγκ είχαν πάρει στο... κυνήγι το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή κράζοντας τους πάντες.
Σήμερα τους περίμεναν έξω από το γήπεδο για να τους αποθεώσουν μετά την κατάθεση ψυχής που έκαναν, πετυχαίνοντας τη δική τους remontada.
Από το πρώτο έως το 120ο λεπτό περιόρισαν τη Μπόντο σε παθητικό ρόλο με τους Νορβηγούς να έχουν ένα άστοχο πλασέ του Χεγκ στο 24' και ένα διπλό δοκάρι στο 43', την ώρα που οι Πορτογάλοι έχαναν τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη.
Τελικά σκόραραν στο 34' με τον Ινάσιο και ευτύχησαν στο 48' να πετύχουν το 2-0 με τον Γκονσάλβες.
Το γήπεδο έγειρε ολοκληρωτικά προς την περιοχή των Νορβηγών και στο 79' μέσω VAR δόθηκε πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Σουάρες, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα.
Η Μπόντο παρέπαιε, αλλά γλίτωσε το 4-0 με τη μπάλα να βρίσκει το δοκάρι στο 84' και το ματς πήγε στην παράταση.
Εκεί μόλις στο 92' ο Αραούχο πέτυχε το 4-0 με τους Πορτογάλους να αντέχουν παρά την κόπωση από την υπερπροσπάθεια, τους Νορβηγούς να μην μπορούν να δημιουργήσουν ούτε μία σοβαρή φάση και τον Νελ στο 120'+3' να δίνει διαστάσεις θριάμβου διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.
Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
«Όποιος δεν πιστεύει στην πρόκριση ας κάτσει σπίτι του», δήλωσε την παραμονή του αγώνα με τη Ρεάλ ο Πεπ Γκουαρδιόλα όπου η ομάδα του έπρεπε να ανατρέψει το βαρύ 3-0.
Για 20 λεπτά οι «πολίτες» έδειξαν όντως να το πιστεύουν, δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις με τον Κουρτουά να έχει πολύ δουλειά και την Ρεάλ μέσω VAR μέσα σε μια στιγμή να καθαρίζει την πρόκριση.
Στο πλασέ του Βινίσους ο Μπερνάρντο Σίλβα έδιωξε πάνω στη γραμμή με το χέρι με τον διαιτητή να δίνει τελικά πέναλτι κι αποβολή, με τον Βραζιλιάνο να νικά τον Ντοναρούμα.
Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα η Σίτι, βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Χάαλαντ στο 41' και αυτό το γκολ λειτούργησε ως... τονωτικό για τους γηπεδούχους.
Στο β' ημίχρονο υπήρχαν στιγμές που νόμιζες ότι η Ρεάλ έπαιζε με 10 παίκτες, όμως παρά την ηρωική τους προσπάθεια οι παίκτες της Σίτι όχι μόνο δεν βρήκαν γκολ για να πάρουν μια τιμητική νίκη, αλλά στις καθυστερήσεις ο Βινίσιους διαμόρφωσε το τελικό 1-2. Τρία γκολ ο Βαλβέρδε στο πρώτο ματς, δύο ο Βινίσιους στο δεύτερο...
Άρσεναλ - Λεβερκούζεν 2-0
Όσο κι αν δεν εντυπωσιάζει με την απόδοση της η Αρσεναλ είναι μέσα σε όλους τους τίτλους και πλέον και στους 8 του Champions League.
Στο πρώτο ματς ισοφάρισε στα... χασομέρια με αμφισβητούμενο πέναλτι, αλλά σήμερα μπήκε φουριόζα στο ματς, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και τελικά τη λύτρωσε ο Έζε με τρομερό βολέ.
Ο Ντέκλαν Ράις φάνηκε να κλειδώνει την πρόκριση με το γκολ που σημείωσε στο 63', όμως στο φινάλε χρειάστηκε τον (απίθανο) Ράγια ο οποίος απογειώθηκε για να βγάλει το πλασέ κρατώντας το σκορ πρόκρισης για την ομάδα του.
Τσέλσι - Παρί 0-3
Στο Παρίσι για 75 λεπτά η Τσέλσι όχι απλά είχε κλειδώσει την Παρί, αλλά με το σκορ στο 2-2 είχε κερδίσει τις εντυπώσεις και έδειχνε ικανή να... εκτροχιάσει τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Αρκούσαν 15 λεπτά στο φινάλε όμως για να την... σκοτώσει ο Κβαρατσχέλια με το τελικό 5-2 να μετατρέπει τη ρεβάνς σε... mission impossible.
Κι αυτό ακριβώς αποδείχθηκε καθώς στο Στάμφορντ Μπριζ οι Παριζιάνοι αυτή τη φορά χτύπησαν στα πρώτα 15 λεπτά με τον Κβαρατσχέλια στο 6' και τον Μπαρκολά στο 15' να διαμορφώνουν το 0-2.
Οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε είχαν ήδη πάρει θέση στα... γκισέ για να τσεκάρουν τα εισιτήρια για την 8άδα, κι οι οπαδοί της Τσέλσι άρχισαν να αποχωρούν από το γήπεδο στο 62' όταν ο Μαγιολού με εξαιρετικό σουτ έκανε το 0-3...
Τα αποτελέσματα στους αγώνες-ρεβάνς στη φάση των «16» του Champions League:
Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0 (0-3)
Άρσεναλ (Αγγλία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0 (1-1)
Τσέλσι (Αγγλία) - Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-3 (2-5)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-2 (0-3)
Το αυριανό πρόγραμμα (σε παρένθεση τα σκορ του πρώτου αγώνα):
Μπαρτσελόνα - Νιούκαστλ (1-1)
Μπάγερν Μονάχου - Αταλάντα (6-1)
Λίβερπουλ - Γαλατασαράι (0-1)
Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης (2-5)
