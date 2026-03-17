Η χήρα του Ντιόγκο Ζότα έτρεξε σε μαραθώνιο για καλό σκοπό φορώντας το 20 του αδικοχαμένου συζύγου της
Ρούτε Καρντόσο Ντιόγκο Ζότα Λίβερπουλ

Η χήρα του Ντιόγκο Ζότα έτρεξε σε μαραθώνιο για καλό σκοπό φορώντας το 20 του αδικοχαμένου συζύγου της

Η Ρούτε Καρντόσο τίμησε για μια ακόμη φορά τη μνήμη του Πορτογάλου τρέχοντας σε μαραθώνιο 10 χιλιομέτρων στο Πόρτο, τη γενέτειρα του ζευγαριού

Η χήρα του Ντιόγκο Ζότα έτρεξε σε μαραθώνιο για καλό σκοπό φορώντας το 20 του αδικοχαμένου συζύγου της
Τον Ιούλιο του 2025 το ποδόσφαιρο θρήνησε την απώλεια του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε την ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία. 

Η σύζυγός του, Ρούτε Καρντόσο τον έχει τιμήσει πολλές φορές πηγαίνοντας στα γήπεδα των ομάδων που έχει αγωνιστεί, στην Πόρτο, την Γουλβς και φυσικά τη Λίβερπουλ. 

Το σαββατοκύριακο βρήκε άλλη μία ευκαιρία να τον τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο. Έτρεξε σε μαραθώνιο στο Πόρτο, τη γενέτειρα του Ζότα, φορώντας μία φόρμα με το νούμερο 20 που φορούσε ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ

Το δελτίο συμμετοχής της επίσης, είχε τον αριθμό 20 και το μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram. 


Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

