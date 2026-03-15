Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Ο Κολοσσός λύγισε με 98-85 τον Ηρακλή και πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα
Ο Κολοσσός H Hotels Collection επικράτησε του Ηρακλή με 98-85 και έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής του στη Stoiximan GBL
Η ομάδα της Ρόδου επέστρεψε στη δράση έπειτα από το «ρεπό» της προηγούμενης αγωνιστικής και με τη σημερινή νίκη της πήρε αέρα δύο νικών από την τελευταία θέση της Stoiximan GBL και το Μαρούσι Chery.
Την οδήγησαν ο Ντέιβιντ Νίκολς με 24 πόντους, τέσσερις ασίστ, ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι με 16 πόντους, πέντε ριμπάουντ και ο Τέβιν Μακ με 18 πόντους και 6/10 σουτ. Οι νικητές είχαν πολύ καλά ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες των σουτ (88% στις βολές, 65% στα δίποντα και 53% στα τρίποντα).
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποχρεώθηκε στην πέμπτη, συνεχόμενη, εκτός έδρας ήττα της και έτσι έμεινε δύο νίκες μακριά από την εξάδα. Κορυφαίοι της ο Τζοσάια Στρονγκ 18 πόντους, επτά ασίστ, ο Δημήτρης Μωραΐης με 15 πόντους, έξι ασίστ, τέσσερα κλεψίματα και ο Νίκος Τσιακμάς με 12 πόντους.
Ο Κολοσσός H Hotels Collection δεν έκανε απλά μία εντυπωσιακή εκκίνηση στο παιχνίδι. Έκανε την καλύτερη εκκίνηση από κάθε άλλη ομάδα στη σεζόν. Στο πρώτο πεντάλεπτο προηγήθηκε με 16-0, έχοντας 6/6 δίποντα και ενώ ο Ηρακλής σε αυτό το διάστημα είχε 0/7 σουτ εντός πεδιάς και χρειάστηκε να περάσουν 5:35 για να βρει τους πρώτους πόντους του.
Στη συνέχεια κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα και έκλεισε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα στο τέλος της περιόδου (26-18) και με τον Μωραΐτη να έχει 3/3 τρίποντα έγινε απειλητικός στα μέσα της δεύτερης (33-29). Οι γηπεδούχοι όμως απάντησαν με ένα 10-2 και άνοιξαν την απόσταση στους 12 (43-31), πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο με σκορ 48-40.
Οι «θαλασσί» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο. Άνοιξαν την «ψαλίδα» στους 12(56-44 στο 23’) και παρότι αφού οι «κυανόλευκοι» είχαν και πάλι απαντήσεις (58-53 στο 25’), η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε και έτσι στο 30’ το σκορ ήταν 71-60. Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου, οι Ρόδιοι έστειλαν τη διαφορά στη μέγιστη τιμής της (79-60) χάρη σε ένα 8-0. Πέντε λεπτά πριν το τέλος, ο Κολοσσός H Hotels Collection είχε «αέρα» 18 πόντων (83-65), ο Ηρακλής δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε στους επτά (89-82 στο 1:15 από το τέλος) όμως η κατάσταση δεν άλλαξε στο τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 26-18, 48-40, 71-60, 98-85
