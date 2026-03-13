Το μήνυμα του Τούντορ στους παίκτες της Τότεναμ εν όψει Λίβερπουλ: «Μπορείς να κλάψεις ή μπορείς να πολεμήσεις»
Το μήνυμα του Τούντορ στους παίκτες της Τότεναμ εν όψει Λίβερπουλ: «Μπορείς να κλάψεις ή μπορείς να πολεμήσεις»
Ο Ιγκόρ Τούντορ είναι κοντά στην έξοδο από την Τότεναμ αλλά δηλώνει έτοιμος να παλέψει για το ματς με τους Reds
Μήνυμα-έκκληση για συσπείρωση απηύθυνε ο προπονητής της Τότεναμ, Ιγκόρ Τούντορ, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την ομάδα του Λονδίνου, που αντιμετωπίζει την προοπτική του υποβιβασμού από την Premier League
Η Τότεναμ έχασε με 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League και αποκλείστηκε επίσης από το Κύπελλο Αγγλίας και το Λιγκ Καπ.
Υποβιβάστηκε τελευταία φορά από την κορυφαία κατηγορία το 1977 και κινδυνεύει καθώς βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας, έναν βαθμό πάνω από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Γουέστ Χαμ.
«Είναι δύσκολο, σίγουρα. Όχι μόνο λόγω του τελευταίου αγώνα, αλλά και λόγω της περιόδου. Δεν είναι εύκολη κατάσταση ή στιγμή. Είναι μεγάλη πρόκληση να αλλάξουμε τα πράγματα», δήλωσε ο Κροάτης Τούντορ στους δημοσιογράφους, ενόψει του αγώνα τη Κυριακής (15/3) με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».
«Όπως όλα στη ζωή, μπορείς να επιλέξεις πώς βλέπεις την κατάσταση. Μπορείς να κλάψεις ή μπορείς να πολεμήσεις. Μπορείς να είσαι το θύμα ή μπορείς να αλλάξεις κάτι. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να επικοινωνήσω στους παίκτες.
Το μπουκάλι είναι είτε μισογεμάτο είτε μισοάδειο. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα γεμάτο. Υπάρχουν πολλά κενά πράγματα, αλλά οι δύσκολες στιγμές δεν διαρκούν. Θα περάσουν και πιστεύω ότι οι παίκτες θα το εκλάβουν αυτό ως πρόκληση και ευκαιρία.»
Η ομάδα του βόρειου Λονδίνου δεν έχει κερδίσει αγώνα της Premier League από τότε που νίκησε την Κρίσταλ Πάλας στις 28 Δεκεμβρίου.
Η Λίβερπουλ έχει χάσει έναν από τους τελευταίους 31 εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος εναντίον της Τότεναμ (21 νίκες, εννέα ισοπαλίες) και είναι αήττητη σε 14 (10 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες) από την ήττα με 2-0 τον Μάιο του 2011.
Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, η Τότεναμ θα είναι χωρίς τον μέσο Ζοάο Παλίνια και τον αρχηγό Κριστιάν Ρομέρο, οι οποίοι υπέστησαν διάσειση μετά από μεταξύ τους σύγκρουση, στην ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Παρά τα λάθη του Άντονιν Κίνσκι, ο Τούντορ είπε ότι δεν θα διστάσει να καλέσει ξανά τον Τσέχο τερματοφύλακα στο μέλλον, προσθέτοντας:
«Θα παίξει, σίγουρα. Την επόμενη μέρα στο γήπεδο της προπόνησης ήταν πολύ θετικός. Είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση που μου έχει συμβεί ίσως για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου και στη ζωή πολλών ανθρώπων. Στην καριέρα του, ο Κίνσκι θα κάνει και άλλα λάθη, αλλά έχει δύναμη και ποιότητα. Έχει μια πολύ καλή καριέρα μπροστά του.»
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Η Τότεναμ έχασε με 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League και αποκλείστηκε επίσης από το Κύπελλο Αγγλίας και το Λιγκ Καπ.
Υποβιβάστηκε τελευταία φορά από την κορυφαία κατηγορία το 1977 και κινδυνεύει καθώς βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας, έναν βαθμό πάνω από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Γουέστ Χαμ.
«Είναι δύσκολο, σίγουρα. Όχι μόνο λόγω του τελευταίου αγώνα, αλλά και λόγω της περιόδου. Δεν είναι εύκολη κατάσταση ή στιγμή. Είναι μεγάλη πρόκληση να αλλάξουμε τα πράγματα», δήλωσε ο Κροάτης Τούντορ στους δημοσιογράφους, ενόψει του αγώνα τη Κυριακής (15/3) με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».
«Όπως όλα στη ζωή, μπορείς να επιλέξεις πώς βλέπεις την κατάσταση. Μπορείς να κλάψεις ή μπορείς να πολεμήσεις. Μπορείς να είσαι το θύμα ή μπορείς να αλλάξεις κάτι. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να επικοινωνήσω στους παίκτες.
Το μπουκάλι είναι είτε μισογεμάτο είτε μισοάδειο. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα γεμάτο. Υπάρχουν πολλά κενά πράγματα, αλλά οι δύσκολες στιγμές δεν διαρκούν. Θα περάσουν και πιστεύω ότι οι παίκτες θα το εκλάβουν αυτό ως πρόκληση και ευκαιρία.»
Η ομάδα του βόρειου Λονδίνου δεν έχει κερδίσει αγώνα της Premier League από τότε που νίκησε την Κρίσταλ Πάλας στις 28 Δεκεμβρίου.
Η Λίβερπουλ έχει χάσει έναν από τους τελευταίους 31 εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος εναντίον της Τότεναμ (21 νίκες, εννέα ισοπαλίες) και είναι αήττητη σε 14 (10 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες) από την ήττα με 2-0 τον Μάιο του 2011.
Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, η Τότεναμ θα είναι χωρίς τον μέσο Ζοάο Παλίνια και τον αρχηγό Κριστιάν Ρομέρο, οι οποίοι υπέστησαν διάσειση μετά από μεταξύ τους σύγκρουση, στην ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Παρά τα λάθη του Άντονιν Κίνσκι, ο Τούντορ είπε ότι δεν θα διστάσει να καλέσει ξανά τον Τσέχο τερματοφύλακα στο μέλλον, προσθέτοντας:
«Θα παίξει, σίγουρα. Την επόμενη μέρα στο γήπεδο της προπόνησης ήταν πολύ θετικός. Είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση που μου έχει συμβεί ίσως για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου και στη ζωή πολλών ανθρώπων. Στην καριέρα του, ο Κίνσκι θα κάνει και άλλα λάθη, αλλά έχει δύναμη και ποιότητα. Έχει μια πολύ καλή καριέρα μπροστά του.»
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
