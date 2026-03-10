Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ολυμπιακός: Οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Φενέρ ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας
Ολυμπιακός: Οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Φενέρ ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας
Τα εισιτήρια προέκυψαν από τις ακυρώσεις/επιστροφές των εισιτηρίων του αγώνα που είχε αναβληθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2025
Κυκλοφορούν την Τετάρτη τα εισιτήρια που προέκυψαν από ακυρώσεις του αγώνα της 4ης Δεκεμβρίου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρ, αγώνας που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας.
Ο αγώνας της Euroleague θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 με ώρα έναρξης 21:15.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00, θα ξεκινήσει η διάθεση των εναπομεινάντων εισιτηρίων για τον αγώνα με την FENERBAHCE BEKO ISTANBUL, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 με ώρα έναρξης 21:15. Τα εισιτήρια αυτά προέκυψαν από τις ακυρώσεις/επιστροφές των εισιτηρίων του αγώνα που είχε αναβληθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2025.
Υπενθυμίζουμε, ότι ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 4ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΥΡΩΘΕΙ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Όσοι εκ των φιλάθλων δεν τα είχαν καταχωρήσει στο Gov.gr.wallet, παρακαλούνται να το κάνουν, καθώς η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με την χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Όσα εισιτήρια είχαν ήδη καταχωρηθεί στο Gov.gr.wallet, επανήλθαν στην εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους φιλάθλους.
Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επισήμων καναλιών πώλησης της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τον συγκεκριμένο αγώνα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ».
Ο αγώνας της Euroleague θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 με ώρα έναρξης 21:15.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00, θα ξεκινήσει η διάθεση των εναπομεινάντων εισιτηρίων για τον αγώνα με την FENERBAHCE BEKO ISTANBUL, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 με ώρα έναρξης 21:15. Τα εισιτήρια αυτά προέκυψαν από τις ακυρώσεις/επιστροφές των εισιτηρίων του αγώνα που είχε αναβληθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2025.
Υπενθυμίζουμε, ότι ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 4ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΥΡΩΘΕΙ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Όσοι εκ των φιλάθλων δεν τα είχαν καταχωρήσει στο Gov.gr.wallet, παρακαλούνται να το κάνουν, καθώς η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με την χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Όσα εισιτήρια είχαν ήδη καταχωρηθεί στο Gov.gr.wallet, επανήλθαν στην εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους φιλάθλους.
Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επισήμων καναλιών πώλησης της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τον συγκεκριμένο αγώνα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα