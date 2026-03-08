Λουτσέσκου: «Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα με τόσες απουσίες θα τα είχε καταφέρει»
Ραζβάν Λουτσέσκου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Super League 1

Λουτσέσκου: «Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα με τόσες απουσίες θα τα είχε καταφέρει»

Το σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέσκου για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Λουτσέσκου: «Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα με τόσες απουσίες θα τα είχε καταφέρει»
Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων πήρε το 0-0 από τον Ολυμπιακό και έφυγε με τον βαθμό από το Καραϊσκάκη. 

Μετά το παιχνίδι ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποθέωσε στην Cosmote TV  την ομάδα και τους παίκτες του για την απόδοσή τους. 


Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου 

«Αγωνιζόμαστε χωρίς να έχουμε μια σειρά βασικών ποδοσφαιριστών και όμως η προσπάθεια όλων είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άλλη ομάδα να το κάνει.

Είναι φανταστική η δουλειά των ποδοσφαιριστών και η νοοτροπία τους. Είμαι περήφανος για την προσπάθειά τους και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια. Ακόμη και παίκτες που επέστρεψαν πριν 2-3 μέρες και είναι φυσιολογικό να μην είναι σε φουλ ρυθμούς.

Όλοι οι παίκτες δεν άφησαν περιθώρια στον Ολυμπιακό πέρα από μία ευκαιρία που είχαν, ενώ εμείς είχαμε δύο ευκαιρίες να δημιουργήσουμε κάτι.

Παίζουμε ακόμη ανά τρεις μέρες μη το ξεχνάμε αυτό. Περηφάνια για τη δουλειά των ποδοσφαιριστών και την καλή τους επίδοση σήμερα».
