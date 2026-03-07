Φοβερός Καραλής στη Ρουέν: Πρώτος με άλμα στα 6,06μ, άγγιξε τα 6,20μ
SPORTS
Εμμανουήλ Καραλής Στίβος Επί κοντώ Ρουέν

Φοβερός Καραλής στη Ρουέν: Πρώτος με άλμα στα 6,06μ, άγγιξε τα 6,20μ

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 6,06μ αλλά είχε τρεις αποτυχημένες στα 6,20μ

Φοβερός Καραλής στη Ρουέν: Πρώτος με άλμα στα 6,06μ, άγγιξε τα 6,20μ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πρωτιά για τον Εμμανουήλ Καραλή στο μίτινγκ της Ρουέν στη Γαλλία. 

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ λίγες ημέρες μετά το ιστορικό άλμα στα 6,17μ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της Παιανίας πήδηξε στα 6,06μ (ρεκόρ μίτινγκ) και κατέκτησε άλλη μια κορυφή. 




Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την 1η τα 6,06μ ενώ είχε και τρεις αποτυχημένες στα 6,20μ στην προσπάθεια που έκανε να «σπάσει» το πανελλήνιο ρεκόρ!  Τα δύο πρώτα του άλματα ήταν πολύ καλά και είναι θέμα χρόνου και τα 6,20μ. 

Ο Μανόλο πέρασε εύκολα τα 5.70μ, τα 5,90μ και επίσης με άνεση τα 6,06μ. Άφησε τα 6,12μ και έδωσε τη μάχη του στα 6,20μ.

Ο επόμενος αγώνας του αθλητή θα γίνει στο μίτινγκ της Ουψάλα, στην έδρα του Μόντο Ντουπλάντις, στην πρώτη τους μονομαχία για τη φετινή σεζόν. Φοβερό αγώνα έκανε ο Σόντρε Γκουτερμσεν ο οποίος έκανε ρεκόρ Νορβηγίας (6,06μ με την 2η).
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης