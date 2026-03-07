Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Φοβερός Καραλής στη Ρουέν: Πρώτος με άλμα στα 6,06μ, άγγιξε τα 6,20μ
Φοβερός Καραλής στη Ρουέν: Πρώτος με άλμα στα 6,06μ, άγγιξε τα 6,20μ
Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 6,06μ αλλά είχε τρεις αποτυχημένες στα 6,20μ
Πρωτιά για τον Εμμανουήλ Καραλή στο μίτινγκ της Ρουέν στη Γαλλία.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ λίγες ημέρες μετά το ιστορικό άλμα στα 6,17μ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της Παιανίας πήδηξε στα 6,06μ (ρεκόρ μίτινγκ) και κατέκτησε άλλη μια κορυφή.
Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την 1η τα 6,06μ ενώ είχε και τρεις αποτυχημένες στα 6,20μ στην προσπάθεια που έκανε να «σπάσει» το πανελλήνιο ρεκόρ! Τα δύο πρώτα του άλματα ήταν πολύ καλά και είναι θέμα χρόνου και τα 6,20μ.
Ο Μανόλο πέρασε εύκολα τα 5.70μ, τα 5,90μ και επίσης με άνεση τα 6,06μ. Άφησε τα 6,12μ και έδωσε τη μάχη του στα 6,20μ.
Ο επόμενος αγώνας του αθλητή θα γίνει στο μίτινγκ της Ουψάλα, στην έδρα του Μόντο Ντουπλάντις, στην πρώτη τους μονομαχία για τη φετινή σεζόν. Φοβερό αγώνα έκανε ο Σόντρε Γκουτερμσεν ο οποίος έκανε ρεκόρ Νορβηγίας (6,06μ με την 2η).
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ λίγες ημέρες μετά το ιστορικό άλμα στα 6,17μ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της Παιανίας πήδηξε στα 6,06μ (ρεκόρ μίτινγκ) και κατέκτησε άλλη μια κορυφή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την 1η τα 6,06μ ενώ είχε και τρεις αποτυχημένες στα 6,20μ στην προσπάθεια που έκανε να «σπάσει» το πανελλήνιο ρεκόρ! Τα δύο πρώτα του άλματα ήταν πολύ καλά και είναι θέμα χρόνου και τα 6,20μ.
Ο Μανόλο πέρασε εύκολα τα 5.70μ, τα 5,90μ και επίσης με άνεση τα 6,06μ. Άφησε τα 6,12μ και έδωσε τη μάχη του στα 6,20μ.
Ο επόμενος αγώνας του αθλητή θα γίνει στο μίτινγκ της Ουψάλα, στην έδρα του Μόντο Ντουπλάντις, στην πρώτη τους μονομαχία για τη φετινή σεζόν. Φοβερό αγώνα έκανε ο Σόντρε Γκουτερμσεν ο οποίος έκανε ρεκόρ Νορβηγίας (6,06μ με την 2η).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα