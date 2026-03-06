Στην Αθήνα ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, συναντήθηκε με τον Δημήτρη Φραγκάκη
Ο νέος CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Ελλάδα, συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής, στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», Δημήτρη Φραγκάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την οργανωτική προετοιμασία της διοργάνωσης, καθώς και ευρύτερες πτυχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ευρώπη, ενώ ανταλλάχθηκαν και απόψεις για το μέλλον της EuroLeague και τη θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρωπαϊκό μπασκετικό περιβάλλον.

Η συνάντηση γνωριμίας των δύο ανδρών, περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το οργανωτικό κομμάτι, αλλά και τα επόμενα βήματα για το φάιναλ φορ της Αθήνας, το οποίο θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου 2026 στο Telecom Center Athens.

Ο Δημήτρης Φραγκάκης υπογράμμισε, εξάλλου, στον πουένο τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στη φιλοξενία και την επιτυχή διοργάνωση του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, τονίζοντας τη βούληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων να συμβάλουν στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης, καθώς και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φήμης της χώρας μας ως προορισμού και φιλοξενίας κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων.

Στη συνάντηση του CEO της Euroleague με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens» συμμετείχε και ο Εκτελεστικής Διευθυντής της Επιτροπής, Γιώργος Μαυρίκης.
