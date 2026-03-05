Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Φάμπρεγας για Δουβίκα: Μου αρέσει ο Τάσος, αυτά πρέπει να βελτιώσει για να γίνει κορυφαίος ποδοσφαιριστής
Φάμπρεγας για Δουβίκα: Μου αρέσει ο Τάσος, αυτά πρέπει να βελτιώσει για να γίνει κορυφαίος ποδοσφαιριστής
Ύμνοι του Σεσκ Φάμπρεγας για τον Τάσο Δουβίκα ο οποίος είναι παίκτης του στην Κόμο
Ο Τάσος Δουβίκας κάνει πολύ καλή σεζόν με την Κόμο και ο Σεσκ Φάμπρεγας αναφέρθηκε στον Έλληνα επιθετικό ενόψει της αναμέτρησης πρωταθλήματος ενάντια στην Κάλιαρι.
«Μου αρέσει πολύ ο Τάσος, βελτιώνεται. Έχει σκοράρει με κάθε ομάδα που έχει παίξει» ανέφερε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός, που εξήγησε στη συνέχεια ότι «πρέπει να βελτιώσει λίγο τη στάση του σώματός του και το επιθετικό του βάθος. Με αυτές τις βελτιώσεις, θα γίνει κορυφαίος ποδοσφαιριστής».
Ο 26χρονος φορ αποκτήθηκε πέρυσι από τη Θέλτα έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ και έχει μετρήσει έκτοτε 14 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 45 συμμετοχές στην Ιταλία, με δώδεκα εκ των τερμάτων να έχουν σημειωθεί φέτος. Κάπως έτσι, ο Δουβίκας έχει συμβάλει τα μέγιστα στην εξαιρετική πορεία της Κόμο, που είναι πέμπτη στη βαθμολογία της Serie A και έχει φτάσει στα ημιτελικά του Coppa Italia.
Fabregas esalta i suoi in conferenza: "Ramon ha alzato il livello e resterà al Como anche il prossimo anno, Douvikas può diventare un top, Smolcic è sottovalutato" 🗣️🇪🇸https://t.co/PqRFmaZZO8— GOAL Italia (@GoalItalia) March 5, 2026
