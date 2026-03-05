Φάμπρεγας για Δουβίκα: Μου αρέσει ο Τάσος, αυτά πρέπει να βελτιώσει για να γίνει κορυφαίος ποδοσφαιριστής
SPORTS
Σεσκ Φάμπρεγας Τάσος Δουβίκας Κόμο Serie A

Φάμπρεγας για Δουβίκα: Μου αρέσει ο Τάσος, αυτά πρέπει να βελτιώσει για να γίνει κορυφαίος ποδοσφαιριστής

Ύμνοι του Σεσκ Φάμπρεγας για τον Τάσο Δουβίκα ο οποίος είναι παίκτης του στην Κόμο 

Φάμπρεγας για Δουβίκα: Μου αρέσει ο Τάσος, αυτά πρέπει να βελτιώσει για να γίνει κορυφαίος ποδοσφαιριστής
Ο Τάσος Δουβίκας κάνει πολύ καλή σεζόν με την Κόμο και ο Σεσκ Φάμπρεγας αναφέρθηκε στον Έλληνα επιθετικό ενόψει της αναμέτρησης πρωταθλήματος ενάντια στην Κάλιαρι.

«Μου αρέσει πολύ ο Τάσος, βελτιώνεται. Έχει σκοράρει με κάθε ομάδα που έχει παίξει» ανέφερε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός, που εξήγησε στη συνέχεια ότι «πρέπει να βελτιώσει λίγο τη στάση του σώματός του και το επιθετικό του βάθος. Με αυτές τις βελτιώσεις, θα γίνει κορυφαίος ποδοσφαιριστής».

Ο 26χρονος φορ αποκτήθηκε πέρυσι από τη Θέλτα έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ και έχει μετρήσει έκτοτε 14 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 45 συμμετοχές στην Ιταλία, με δώδεκα εκ των τερμάτων να έχουν σημειωθεί φέτος. Κάπως έτσι, ο Δουβίκας έχει συμβάλει τα μέγιστα στην εξαιρετική πορεία της Κόμο, που είναι πέμπτη στη βαθμολογία της Serie A και έχει φτάσει στα ημιτελικά του Coppa Italia.

Πηγή: www.gazzetta.gr 

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης