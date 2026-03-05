Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών του Αρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι, δείτε φωτογραφίες μέσα από το C-130
Η ΚΑΕ Άρης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες τους μέσα από το C-130 που έφτασε στην χώρα μας, μετά την περιπέτεια που έζησαν
Επέστρεψε στην Ελλάδα η πτήση με τους γονείς και τους συγγενείς των αθλητών της ομάδας μπασκετ Κ18 του Άρη, που συμμετείχε σε τουρνουά της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι, αφού πριν από λίγο έφτασαν στην Ελευσίνα.
Η ΚΑΕ Άρης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες τους μέσα από το C-130 που έφτασε λίγο μετά τις 19:30 στη χώρα μας, μετά την περιπέτεια που έζησαν, καθώς λόγω των εχθροπαξιών εγκλωβίστηκαν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Σημειώνεται ότι χθες, η αποστολή με τους αθλητές έφτασε με πούλμαν στη Θεσσαλονίκη, μετά την περιπέτεια που έζησαν καθώς οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν εν μέσω αναμέτρησης για την NextGen της Ευρωλίγκας.
Η αποστολή ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί επέστρεψε οδικώς στη Θεσσαλονίκη.
Δείτε τη στιγμή της διακοπής του αγώνα με τη Μονακό:
