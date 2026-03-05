Στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών του Αρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι, δείτε φωτογραφίες μέσα από το C-130
SPORTS
Άρης ΚΑΕ Άρης Άμπου Ντάμπι Ευρωλίγκα

Στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών του Αρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι, δείτε φωτογραφίες μέσα από το C-130

Η ΚΑΕ Άρης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες τους μέσα από το C-130 που έφτασε στην χώρα μας, μετά την περιπέτεια που έζησαν

Στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών του Αρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι, δείτε φωτογραφίες μέσα από το C-130
14 ΣΧΟΛΙΑ
Επέστρεψε στην Ελλάδα η πτήση με τους γονείς και τους συγγενείς των αθλητών της ομάδας μπασκετ Κ18 του Άρη, που συμμετείχε σε τουρνουά της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι, αφού πριν από λίγο έφτασαν στην Ελευσίνα.

Η ΚΑΕ Άρης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες τους μέσα από το C-130 που έφτασε λίγο μετά τις 19:30 στη χώρα μας, μετά την περιπέτεια που έζησαν, καθώς λόγω των εχθροπαξιών εγκλωβίστηκαν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.


Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών του Αρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι, δείτε φωτογραφίες μέσα από το C-130
Στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών του Αρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι, δείτε φωτογραφίες μέσα από το C-130
Στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών του Αρη που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι, δείτε φωτογραφίες μέσα από το C-130

Προσγειώνεται το C-130 με τους συγγενείς των αθλητών της ομάδας του Άρη

Κλείσιμο
Σημειώνεται ότι χθες, η αποστολή με τους αθλητές έφτασε με πούλμαν στη Θεσσαλονίκη, μετά την περιπέτεια που έζησαν καθώς οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν εν μέσω αναμέτρησης για την NextGen της Ευρωλίγκας.

Η αποστολή ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί επέστρεψε οδικώς στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε τη στιγμή της διακοπής του αγώνα με τη Μονακό:

Η στιγμή της διακοπής του Μονακό-Άρης της Next Gen λόγω εκρήξεων στο Άμπου Ντάμπι
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης