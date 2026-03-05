Συγκλονιστική ανάρτηση του Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη»
SPORTS
Ιράν Μεχντί Ταρέμι

Συγκλονιστική ανάρτηση του Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη»

Ο 33χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού δημοσίευσε story στο instagram σχετικά με τα όσα γίνονται στο Ιράν και αναφέρθηκε στα παιδιά που πέφτουν θύματα του πολέμου

Ο διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, δημοσίευσε  ένα story στο instagram σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος φορ αναφέρθηκε στον θάνατο των παιδιών από τις επιθέσεις που δέχεται η χώρα του.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο story του φαίνεται μία ταφόπλακα ενός παιδιού, όπου απεικονίζεται μία καρδιά και ένα αρκουδάκι, και ένα λουλούδι στο χώμα.

