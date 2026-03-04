Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ εν όψει Ολυμπιακού: Αναγκαστική αλλαγή ο Γιακουμάκης στο παιχνίδι με την Κηφισιά
Ο Γιώργος Γιακουμάκης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 23' λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο
Νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ εν όψει του αγώνα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νίκαια στον Γιώργο Γιακουμάκη αλλά ο Έλληνας επιθετικός δεν έμεινε πολύ στο γήπεδο.
Στο 23' ο Γιακουμάκης έπιασε τον αστράγαλό του, μετά από διεκδίκησης μπάλας, και έπεσε στο έδαφος. Έγινε αναγκαστική αλλαγή και στη θέση του πέρασε ο Γερεμέγιεφ.
Έχει γυρίσει τον αστράγαλό του και υπάρχουν φόβοι για διάστρεμμα.
