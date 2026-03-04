Νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ εν όψει Ολυμπιακού: Αναγκαστική αλλαγή ο Γιακουμάκης στο παιχνίδι με την Κηφισιά
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Γιώργος Γιακουμάκης Κηφισιά Super League 1

Νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ εν όψει Ολυμπιακού: Αναγκαστική αλλαγή ο Γιακουμάκης στο παιχνίδι με την Κηφισιά

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 23' λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο

Νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ εν όψει του αγώνα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. 

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νίκαια στον Γιώργο Γιακουμάκη αλλά ο Έλληνας επιθετικός δεν έμεινε πολύ στο γήπεδο. 

Στο 23' ο Γιακουμάκης έπιασε τον αστράγαλό του, μετά από διεκδίκησης μπάλας, και έπεσε στο έδαφος. Έγινε αναγκαστική αλλαγή και στη θέση του πέρασε ο Γερεμέγιεφ. 

Έχει γυρίσει τον αστράγαλό του και υπάρχουν φόβοι για διάστρεμμα.


