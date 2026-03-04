Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Euroleague: Οριστικά στο Σαράγεβο η Ντουμπάι θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό
Η Euroleague ανακοίνωσε την έγκριση των εναλλακτικών εδρών για Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι BC στις οποίες θα αγωνιστούν ως το τέλος της σεζόν
Η Ντουμπάι είχε δηλώσει ως δεύτερη έδρα το Σαράγεβο και μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποφασίστηκε πως θα δίνει στην πρωτεύουσα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και στη "Zetra Arena" τους εντός έδρας αγώνες της στη Euroleague, μεταξύ των οποίων και με τον Παναθηναϊκό (24/3).
Στις ίδιες χώρες και στα ίδια κλειστά γήπεδα που έδιναν τα εντός έδρας ματς λόγω των εχροπραξιών στη Γάζα θα επιστρέψουν οι Μακάμπι Τελ Αβίβ (Βελιγράδι) και Χάποελ Τελ Αβίβ (Σόφια). Συγκεκριμένα, η Μακάμπι θα αγωνίζεται στο "Aleksandar Nikolic Hall" του Βελιγραδίου, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ στην Arena 8888 της Σόφιας.
Στο Βελιγράδι και στο "Ranko Zeravica Sports Hall" θα υποδέχεται τους αντιπάλους της στο Eurocup η Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Στη σχετική ανακοίνωσή της, η Euroleague, ενημέρωσε για τη σχετική απόφασή της που αφορούν τα εναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια της κανονικής περιόδου της Euroleague 2025-26 και τους αγώνες του Eurocup.
Και αναφέρεται επίσης:
«Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης, διατηρώντας επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, και θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγές στις παραπάνω αποφάσεις εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες στην περιοχή.
Παράλληλα, η Euroleague Basketball αξιολογεί τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό και/ή τη μεταφορά των αγώνων που επηρεάζονται από την αναστολή των αγωνιστικών 21 και 30. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».
