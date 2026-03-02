Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Serie A, Ρομα - Γιουβέντους 3-3: Ισοφάριση στο 93΄ κρατά ζωντανή τη «βέκια σινιόρα» για το Champions League, δείτε τα γκολ
Χρυσό γκολ του Φεντερίκο Γκάτι στις καθυστερήσεις στο «Ολίμπικο» – Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι επέστρεψε από το 3-1 και πήρε κρίσιμο βαθμό στη μάχη της τετράδας
Πολύ σκληρή για να... πεθάνει αποδείχθηκε η Γιουβέντους στο «Ολίμπικο», όπου αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 και 3-1 από τη Ρόμα, κατάφερε με τη «χρυσή» αλλαγή του Λουτσιάνο Σπαλέτι, Φεντερίκο Γκάτι, να φύγει από την «αιώνια πόλη» με το βαθμό της ισοπαλίας (3-3).
Βαθμός που κρατά τη «Βέκια Σινιόρα» ζωντανή στο παιχνίδι της εξόδου στο Champions League της επόμενης σεζόν, με τη Ρόμα να χάνει μία μεγάλη ευκαιρία έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι να βρεθεί «αγκαλιά» με το «εισιτήριο» για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του κόσμου.
Η είσοδος του 27χρονου αμυντικού, Φεντερίκο Γκάτι, στο 88' έμελλε ν' αποδειχθεί καθοριστική για τους «μπιανκονέρι», καθώς ο έμπειρος παίκτης ήταν αυτός που στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό σκορ (3-3).
Βαθιά ανάσα πήρε η Τορίνο μετά τη σημερινή της νίκη με 2-0 επί της Λάτσιο, που σε ένα ακόμη ματς ήταν αρκετά προβληματική. Η «γκρανάτα» ήθελε πάση θυσία το «τρίποντο» για να απομακρυνθεί από τη διακεκαυμένη ζώνη και τα κατάφερε σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο με τους Σιμεόνε και Ζαπάτα.
Τέσσερα 24ωρα μετά την επική πρόκριση επί της Ντόρτμουντ στο Champions League, η Σασουόλο έβαλε «φρένο» στην Αταλάντα. Νίκησε στο «Μαπέι» με 2-1, μη επιτρέποντας στους «μπεργκαμάσκι» να «πιάσουν» (έστω και προσωρινά) στην 5η θέση την Κόμο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Πάρμα-Κάλιαρι 1-1 (83' Οριστάνιο - 63' Φολορούνσο)
Κόμο-Λέτσε 3-1 (18' Δουβίκας, 35' Ροντρίγκες, 44' Κεμφ - 13' Κουλιμπαλί)
Βερόνα-Νάπολι 1-2 (65' Ακπα Ακπρο - 2' Χόιλουντ, 90'+6 Λουκάκου)
Ίντερ-Τζένοα 2-0 (31' Ντιμάρκο, 64' πέν. Τσαλχάνογλου)
Κρεμονέζε-Μίλαν 0-2 (90΄ Πάβλοβιτς, 90΄+4΄ Λεάο))
Σασουόλο-Αταλάντα 2-1 (23' Κονέ, 69' Τόρστβεντ - 88' Μούσαχ)
Τορίνο-Λάτσιο 2-0 (21' Σιμεόνε, 53' Ζαπάτα)
Ρόμα-Γιουβέντους 3-3 (39' Φράνκα, 54' Εντικα, 65' Μάλεν - 47' Κονσεϊσάο, 78' Μπόγκα, 90'+3 Γκάτι)
Πίζα-Μπολόνια 2/3
Ουντινέζε-Φιορεντίνα 2/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Ίντερ 67
Μίλαν 57
Νάπολι 53
Ρόμα 51
Κόμο 48
Γιουβέντους 47
Αταλάντα 45
Σασουόλο 38
Μπολόνια 36 -26αγ.
Λάτσιο 34
Πάρμα 33
Ουντινέζε 32 -26αγ.
Κάλιαρι 30
Τορίνο 30
Τζένοα 27
Φιορεντίνα 24 -26αγ.
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 24
Πίζα 15 -26αγ.
Βερόνα 15
