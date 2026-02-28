Νίκες οκτάδας για Ατρόμητο και ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός νιώθει πλέον την ανάσα του Παναθηναϊκού, δείτε γκολ και βαθμολογία
Ο ΟΦΗ 3-0 την ΑΕΛ στο Παγκρήτιο, ο Ατρόμητος 1-0 τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι και η Κηφισιά 1-0 τον Λεβαδειακό στη Νεάπολη
Με τρία παιχνίδια άνοιξε η 23η ημέρα της Stoiximan Super League.
Ο ΟΦΗ κέρδισε 3-0 την ΑΕΛ στο Παγκρήτιο και έκανε τεράστιο βήμα για να είναι στην 8άδα. Νίκη ελπίδας για να είναι και αυτός στα playoffs για τις θέσεις 5-8 πέτυχε ο Ατρόμητος κερδίζοντας 1-0 τον Παναιτωλικό.
Στα τρίποντα για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο επέστρεψε η Κηφισιά η οποία επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού ο οποίος νιώθει πλέον έντονα την ανάσα του Παναθηναϊκού.
Την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει με τον ουραγό Πανσερραϊκό στις Σέρρες, η πρωτοπόρος ΑΕΚ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός τον Άρη στη Λεωφόρο.
ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0
Μονόλογος του ΟΦΗ το παιχνίδι στο Παγκρήτιο με την ΑΕΛ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βάζει γερές βάσεις για την οχτάδα έτσι ώστε να διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη και μέσω πρωταθλήματος.
Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 στο 7' με ήρωα τον Ταξιάρχη Φούντα. Στο 3' άνοιξε το σκορ με πλασέ μετά από πάσα του Κωστούλα και στο 7' έγραψε το 2-0 μετά από ασίστ του Σενγκέλια.
Στο 2ο μέρος η ΑΕΛ προσπάθησε κυρίως με τον Σαγκάλ αλλά στο 56' ήρθε το 3-0 από τα πόδια του Σαλσέδο για τον ΟΦΗ.
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-0
Άλλο ένα βήμα για να μπει στα playoffs για τις θέσεις 5-8 έκανε ο Ατρόμητος. Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι αλλά δεν βρήκε γκολ.
Αντίθετα το τέρμα ήρθε από τον Ατρόμητο. Στο 41' ο Μίχορλ εκτέλεσε εξαιρετικά το φάουλ, ο Κουτσερένκο έδιωξε με υπερένταση, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και ο ανενόχλητος Μπάκου με κεφαλιά έκανε το 1-0.
Στο 77' ο Παναιτωλικός είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Ουκάκι κάνοντας τάκλιν έδιωξε την μπάλα με το χέρι και ο Βεργέτης μετά από έλεγχο της φάσης στο VAR έδωσε πέναλτι, με τον Γκουγκεσασβίλι να πέφτει σωστά και να αποκρούει την εκτέλεση του Μάτσαν.
Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0
Τέταρτο σερί παιχνίδι δίχως νίκη για τον Λεβαδειακό και πρώτη νίκη στο 2026 για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε σημαντικό τρίποντο και συνεχίζει να ελπίζει για το 5-8.
Το μοναδικό γκολ πέτυχε στο 13' ο Πόκορνι. Ο Πόμπλο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Πόκορνι πήρε καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και άνοιξε το σκορ.
Στο 16ο λεπτό ο Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από γύρισμα του Βήχου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη μία ως οφσάιντ, με το ημιαυτόματο να επιβεβαιώνει την απόφαση.
Η Κηφισιά ήταν καλύτερη και στο 2ο ημίχρονο, αν και ο Λεβαδειακός ξεκίνησε πιέζοντας, και έφτασε στο τρίποντο.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (23η)
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0
Ατρόμητος -Παναιτωλικός 1-0
Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0
Κυριακή 1 Μαρτίου
16:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
17:30 Βόλος - ΑΕΚ
19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης
20:00 Παναθηναϊκός -Άρης
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)
1. ΑΕΚ 52
2. Ολυμπιακός 50
3. ΠΑΟΚ 47
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 36
6. ΟΦΗ 28
7. Άρης 28
8. Ατρόμητος 27
9. Βόλος 26
10. Κηφισιά 24
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
*Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν 2 αγώνες λιγότερους ενώ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Άρης, Βόλος, Κηφισιά, Αστέρας Τρίπολης και Πανσερραϊκός έχουν από έναν.
