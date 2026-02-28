Νίκες οκτάδας για Ατρόμητο και ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός νιώθει πλέον την ανάσα του Παναθηναϊκού, δείτε γκολ και βαθμολογία

Στο 77' ο Παναιτωλικός είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Ουκάκι κάνοντας τάκλιν έδιωξε την μπάλα με το χέρι και ο Βεργέτης μετά από έλεγχο της φάσης στο VAR έδωσε πέναλτι, με τον Γκουγκεσασβίλι να πέφτει σωστά και να αποκρούει την εκτέλεση του Μάτσαν.





Στο 16ο λεπτό ο Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από γύρισμα του Βήχου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη μία ως οφσάιντ, με το ημιαυτόματο να επιβεβαιώνει την απόφαση.



Πόκορνι πήρε καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και άνοιξε το σκορ.Στο 16ο λεπτό ο Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από γύρισμα του Βήχου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη μία ως οφσάιντ, με το ημιαυτόματο να επιβεβαιώνει την απόφαση.

Τέταρτο σερί παιχνίδι δίχως νίκη για τον Λεβαδειακό και πρώτη νίκη στο 2026 για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε σημαντικό τρίποντο και συνεχίζει να ελπίζει για το 5-8.Το μοναδικό γκολ πέτυχε στο 13' ο Πόκορνι. Ο Πόμπλο εκτέλεσε το κόρνερ, οΗ Κηφισιά ήταν καλύτερη και στο 2ο ημίχρονο, αν και ο Λεβαδειακός ξεκίνησε πιέζοντας, και έφτασε στο τρίποντο.ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0Ατρόμητος -Παναιτωλικός 1-0Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-016:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός17:30 Βόλος - ΑΕΚ19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης20:00 Παναθηναϊκός -Άρης1. ΑΕΚ 522. Ολυμπιακός 503. ΠΑΟΚ 474. Λεβαδειακός 395. Παναθηναϊκός 366. ΟΦΗ 287. Άρης 288. Ατρόμητος 279. Βόλος 2610. Κηφισιά 2411. Παναιτωλικός 2112. ΑΕΛ 2113. Αστέρας Τρίπολης 1614. Πανσερραϊκός 12*Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν 2 αγώνες λιγότερους ενώ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Άρης, Βόλος, Κηφισιά, Αστέρας Τρίπολης και Πανσερραϊκός έχουν από έναν.