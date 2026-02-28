Η Κηφισιά 1-0 τον Λεβαδειακό και πήρε βαθιά ανάσα, δείτε το γκολ

Τρεις μήνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα ήταν πολλοί για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έβαλε τέλος σε σερί εννέα αγωνιστικών με έξι ισοπαλίες και τρεις ήττες, καθώς επικράτησε του Λεβαδειακού στη Νεάπολη, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Πόκορνι.\r\nConnatix Player: baae62cd-bf4a-47c4-ae02-ba605d7b3648 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba\r\n Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έφτασε τους 24 βαθμούς, όντας στο -3 από τον 8ο Ατρόμητο με ματς λιγότερο, ενώ απέχει 8 βαθμούς από τον 13ο Αστέρα AKTOR. H Kηφισιά έδωσε ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να «πιάσει» τους 4ους Βοιωτούς στη βαθμολογία, εάν νικήσει τον Άρη στη Λεωφόρο.\r\n Έτσι ξεκίνησαν\r\n Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε την γηπεδούχο Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, και Λαρουσί μπροστά του. Ρούμπεν - Αμανί χαφ, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Ακραίοι μεσοεπιθετικοί Μπένι - Νούνελι και φορ ο Χριστόπουλος.\r\n Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέβασε τον φιλοξενούμενο Λεβαδειακό σε διάταξη 3-4-3. Λοντίγκιν στην εστία, με τους Άμπου Χάνα, Φίλων και Μάγκνουσον στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ Τσάπρας και αριστερό ο Βήχος. Τσοκάι - Κωστή δίδυμο στα χαφ και Μπάλτσι - Πεντρόσο στην επίθεση με τον Όζμπολτ.\r\n «Χτύπησε» από στατική φάση η Κηφισιά\r\n Το ματς ήταν αρκετά ισορροπημένο στο πρώτο μέρος και η Κηφισιά ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη της ευκαιρία, εκμεταλλευόμενη στατική φάση. Στο 13ο λεπτό ο Πόμπο εκτέλεσε κόρνερ, ο Πόκορνι πήρε καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και άνοιξε το σκορ.\r\nConnatix Player: ec602326-ba04-452a-b1ab-3fd24a36f689 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba\r\n Στο 16ο λεπτό ο Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από γύρισμα του Βήχου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη μία ως οφσάιντ, με το ημιαυτόματο να επιβεβαιώνει τηνε απόφαση. Στο 27' ο Τσάπρας γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Οζέγκοβιτς έπιασε... αέρα στην προσπάθεια του να εκτελέσει.\r\n Στο 41' ο Μπάλτσι αστόχησε με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ενώ στα τελευταία λεπτά η Κηφισιά είχε δυο ευκαιρίες να διπλασιάσει το προβάδισμα της. Στο 45' ο Αμανί έκλεψε την μπάλα από τον Κωστή, βγήκε σε θέση βολής, πλάσαρε αλλά ο Μάγκνουσον τον έκοψε. Στο 45+3' ο Μπένι ανέκτησε την κατοχή από ακόμα ένα λάθος του Κωστή, πέρασε στον Λαρουσί, ο οποίος σούταρε άουτ μέσα από την περιοχή.\r\n Χαμένες ευκαιρίες και νικήτρια η Κηφισιά\r\n Στην αρχή του δεύτερου μέρους ο Λεβαδειακός πίεσε στην προσπάθεια του να ισοφαρίσει. Στο 51' ο Ραμίρεζ απέκρουσε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον. Στο 53' ο Μπάλτσι εκτέλεσε κόρνερ και ο αμαρκάριστος Βήχος αστόχησε με κεφαλιά, ενώ στο 54' ο Κωστή βγήκε σε θέση βολής και εκτέλεσε άστοχα. Μετά τη μια ώρα παιχνιδιού η Κηφισιά ανέβασε εκ νέου την απόδοση της.\r\n Στο 63' ο Λαρουσί σέντραρε από τα αριστυερά και ο Χριστόπουλος αστόχησε με κεφαλιά, ενώ στο 64' ο Νούνελι έβγαλε σε θέση βολής τον Χριστόπουλο, ο οποίος έκανε άτσαλο τελείωμα. Η Κηφισιά έχασε τεράστια ευκαιρία να «τελειώσει» το ματς στο 77', όταν ο Λοντίγκιν έκανε λάθος πάσα, ο Ρουκουνάκης έκλεψε και πάσαρε στον Χριστόπουλο, ο οποίος δεν κατάφερε να σημαδέψει την κενή εστία.\r\n Στο 80ο λεπτό ο Μάγκνουσον δεν κατάφερε να εκτελέσει από την μικρή περιοχή έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 81' ο Νίκας αστόχησε με κεφαλιά ύστερα από καλή σέντρα του Τσάπρα. Η Κηφισά κατάφερε να διατηρήσει το «μηδέν» μέχρι το φινάλε και πήρε μεγάλο τρίποντο.\r\n MVP: O Πόκορνι πέτυχε το γκολ της νίκης και ήταν εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα.\r\n Στο ύψος του: Ο εκ των κορυφαίων παικτών της Κηφισιάς από την αρχή της σεζόν. Ο Πόμπο ήταν ο μαέστρος, βοήθησε στην κυκλοφορία, κέρδισε φάουλ και έδωσε ασίστ στο νικητήριο γκολ.\r\n Αδύναμος Κρίκος: Πολλά λάθη από τον Κωστή στη μεσαία γραμμή. Δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση ο Κύπριος χαφ.\r\n Στραγάλι: Aπό πλευράς Λεβαδειακού διαμαρτυρήθηκαν για χέρι του Ρούμπεν εντός περιοχής και για μαρκάρισμα στον Μάγκνουσον, όμως ο διαιτητής Ματσούκας σωστά είδε σε πρώτο χρόνο πως δεν υπήρχε καμία παράβαση.\r\n Γκάφα: To μεγάλο λάθος του Λοντίγκιν που έδωσε στην Κηφισιά την ευκαιρία για το 2-0, αλλά ο Χριστόπουλος δεν βρήκε εστία.\r\n Το ταμείο του Gazzetta: Και οι δυο ομάδες είχαν τα καλά τους διαστήματα, όμως η Κηφισιά είχε το αποτέλεσμα. Χτύπησε τον Λεβαδειακό στην αδυναμία του στις στατικές φάσεις, ενώ κατάφερε αμυντικά να... σβήσει την πιο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος. Δίκαιη νίκη των γηπεδούχων.\r\n Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ - Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί - Αμανί, Πέρεθ (88' Μποτία) - Μπένι (46' Έμπο), Πόμπο (69' Ρουκουνάκης), Νούνελι (88' Ζέρσον Σόουζα) - Χριστόπουλος (83' Θεοδωρίδης)\r\n Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν - Φίλων, Μάγκνουσον, Άμπου Χάνα (73' Παλάσιος) - Τσάπρας, Κωστή (88' Λαμαράνα), Τσόκαϊ (88' Μανθάτης), Βήχος - Πεντρόσο, Μπάλτσι, Οζέγκοβιτς (79' Νίκας)