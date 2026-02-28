Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Το άγριο... πέσιμο του Γιόκιτς στον Ντορτ και το κάλεσμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Σέρβο σούπερ σταρ, βίντεο
Ο Σέρβος έγινε έξω φρενών με τους αντιπάλους του και αυτό τράβηξε την προσοχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο οποίος του ζήτησε να έρθει στον Παναθηναϊκό
Στην Οκλαχόμα, οι Θάντερ πήραν τη νίκη απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, επικρατώντας 127-121 στην παράταση σε ένα παιχνίδι με έντονο άρωμα playoffs.
Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε το ματς με ένα ακόμη triple-double (23 πόντοι, 17 ριμπάουντ, 14 ασίστ), ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ντένβερ με 39 πόντους.
Παρ' όλα αυτά ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και η παρέα του ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν το θετικό αποτέλεσμα.
Ο Σέρβος σέντερ έμοιζε να παλεύει σε όλο το παιχνίδι σε πολύ physical καταστάσεις κάτι που δεν άργησε να τον φέρει στα όριά του.
Ένα... ύπουλο φάουλ του Ντορτ τον σώριασε στο παρκέ με τον αντίπαλό του να διαμαρτύρεται για την αντίδραση του «Τζόκερ».
Τότε... ποιος είδε τον Γιόκιτς και δεν τον φοβήθηκε... ορμώντας στον Ντορτ, ενώ φαινόταν εκτός ελέγχου έτοιμος να τα βάλει με ολόκληρη την ομάδα των Θάντερ αν χρειαστεί οδηγώντας την κατάσταση σε σύρραξη.
Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και ηρέμησαν τα πνεύματα, ενώ ο Γιόκιτς και ο Γουίλιαμς (που συμμετείχε στον καβγά) δέχτηκαν από μία τεχνική ποινή έκαστος.
Το συγκεκριμένο περιστατικό τράβηξε το ενδιαφέρον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που ανέβασε το περιστατικό με τον Joker και έγραψε στο instagram:
«Ελα εδώ αγόρι μου… εδώ είναι τα κεντρικά». Mάλιστα ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων έβαλε μαζί και μια φωτογραφία του Άντονι Χόπκινς που έπαιξε τον... Hannibal.
Nah man Nikola Jokic was ready to take a life. Bro eyes look crazy as f**k pic.twitter.com/WblQnlvrtt— Hater Report (@HaterReport) February 28, 2026
