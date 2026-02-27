Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν η Τουρκία πέρασε από το Βελιγράδι, 82-78 τη Σερβία
Εθνική Τουρκίας Εθνική Σερβίας Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 Εργκίν Αταμάν

Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν η Τουρκία πέρασε από το Βελιγράδι, 82-78 τη Σερβία

Τρία στα τρία η Τουρκία του Αταμάν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 - Ο Όσμαν είχε 16 πόντους και ο Γιούρτσεβεν είχε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ

Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν η Τουρκία πέρασε από το Βελιγράδι, 82-78 τη Σερβία
Η Τουρκία του Εργκίν Άταμαν έβαλε τα χέρια της και παραλίγο να βγάλει τα μάτια της στην «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου.

Αν και στο 28' είχε προηγηθεί με 14 πόντους διαφορά (43-57) έχοντας ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι, στη συνέχεια ήρθαν τα πάνω-κάτω καθώς η Σερβία έφτασε στην μεγάλη ανατροπή!

Μιλιένοβιτς, Μάρκοβιτς και Ντόμπριτς βγήκαν μπροστά και έφεραν την ομάδα τους μπροστά στο σκορ με 73-72 στο 01:41 για το τέλος του αγώνα. Αν μη τι άλλο είχαν πάρει το μομέντουμ και έδειχναν ικανοί να φτάσουν και στη νίκη. Όμως στη συνέχεια «μίλησε» το κρύο αίμα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος με πέντε σερί πόντους ουσιαστικά «έκοψε» τα πόδια των γηπεδούχων.




Η Σερβία ωστόσο είχε και την τελευταία ευκαιρία της νίκης με το σκορ στο 75-78 αλλά το τρίποντο του Ντόμπριτς στα 16'' πριν από το τέλος κατέληξε σε airball και ο Όσμαν με 2/2 βολές έγραψε τον επίλογο για το αήττητο της Τουρκίας.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν από τους καλύτερους του αγώνα έχοντας 16 πόντους με 5/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος «έγραψε» στην στατιστική του 14 πόντους με 5/7 δίποντα, 4/6 βολές και 8 ριμπάουντ σε 23:40 λεπτά συμμετοχής.

Βέβαια την διαφορά την έκανε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους και έχοντας 1/6 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Για την Σερβία που γνώρισε την πρώτη της ήττα (2-1) στο ντέρμπι κορυφής, ο Μάρκοβιτς της Μέγκα Μπάσκετ ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν οι Ντόμπριτς (17π., 5/13τρ.) και Μιλιένοβιτς (10π., 5ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-46, 54-57, 78-82.

