Μπρούνο Άλβες: Τεχνικός διευθυντής στη Ρίο Άβε το πρώην στέλεχος της ΠΑΕ ΑΕΚ

Τεχνικός διευθυντής της Ρίο Άβε
είναι από σήμερα ο Μπρούνο Άλβες.
Ο Πορτογάλος που έκανε σπουδαία καριέρα μεταξύ άλλων σε Πόρτο, Ζενίτ, Φενέρ, έπαιξε δανεικός στην ΑΕΚ τη σεζόν 2004-05 ενώ έως τον περασμένο Μάιο ήταν στρατηγικός σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ.
Η Ρίο Άβε στην οποία είναι προπονητής ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος είναι μόλις στο +2 από τη ζώνη υποβιβασμού και θα δώσει μάχη έως το τέλος.
Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε
«Η Ρίο Άβε ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Μπρούνο Άλβες για τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή της επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας.
Ο πρώην διεθνής Πορτογάλος, του οποίου η καριέρα χαρακτηρίστηκε από υποδειγματικό επαγγελματισμό εντάσσεται αμέσως στην ομάδα της Βίλα ντο Κόντε.
Με μια εξαιρετική καριέρα που περιλαμβάνει την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με την Πορτογαλία και περιόδους σε εμβληματικούς συλλόγους σε πρωταθλήματα όπως το πορτογαλικό, το ιταλικό, το ρωσικό και το τουρκικό πρωτάθλημα, ο Μπρούνο Άλβες φέρνει ανεκτίμητη διεθνή εμπειρία. Το τεράστιο αγωνιστικό του υπόβαθρο και η βαθιά γνώση της δυναμικής του ποδοσφαίρου υψηλών επιδόσεων αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα για τον σύλλογο, ενισχύοντας την ικανότητα της δομής και χρησιμεύοντας ως θεμελιώδης πυλώνας στην υποστήριξη της ανάπτυξης των αθλητών και στη σύνδεση μεταξύ της ομάδας και της διοίκησης.
Η ποδοσφαιρική ομάδα Ρίο Άβε καλωσορίζει τον Μπρούνο Άλβες και του εύχεται ό,τι καλύτερο σε αυτό το νέο κεφάλαιο της επαγγελματικής του ζωής.».