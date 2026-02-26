Euroleague: Ήττα μετά από δύο παρατάσεις στο Κάουνας για τον Ολυμπιακό, νίκες για Φενέρ, Ερυθρό Αστέρα και Βίρτους, δείτε βίντεο
Euroleague: Ήττα μετά από δύο παρατάσεις στο Κάουνας για τον Ολυμπιακό, νίκες για Φενέρ, Ερυθρό Αστέρα και Βίρτους, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι παρότι ηττήθηκαν με 99-94 από τη Ζάλγκιρις διατηρήθηκαν τη 2η θέση - Επέστρεψε στην εξάδα ο Ερυθρός Αστέρας, 91-81 την Εφές - Υποχώρησε στην 7η θέση η Μπαρτσελόνα, ήττα με 85-80 στη Μπολόνια
Σ' ένα ματς το οποίο κρίθηκε ύστερα από δύο παρατάσεις, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Ζάλγκιρις με 99-94 και έριξε το ρεκόρ του στο 18-10 με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πολύ, πλέον, από την 1η θέση της κατάταξης στη Euroleague. Λίγο νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε κέρδισε δύσκολα την Παρτίζαν με 81-78 και διεύρυνε την απόστασή της από τον Ολυμπιακό και την Βαλένθια. Επίσης η Βίρτους επικράτησε της Μπαρτσελόνα εντός έδρας με 85-80 ενώ ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε στο Βελιγράδι την Εφές με 91-81.
Ο Ολυμπιακός «πούλησε ακριβά το τομάρι του» στο Κάουνας, προηγήθηκε και με +11 (51-62) στις αρχές της 4ης περιόδου, σε μια βραδιά που έπαιζε χωρίς τον σούπερ σταρ του Σάσα Βεζένκοφ και τον βασικό σέντερ του Νίκολα Μιλουτίνοφ... αλλά μετά από δύο παρατάσεις και 50 λεπτά αγώνα... έφυγε ηττημένος, με 99-94.
Βρήκε μία παθιασμένη για νίκη απέναντι σε μία τόσο μεγάλη ομάδα, Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, αλλά και δύο παίκτες του μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, τους Μόουζες Ράιτ και Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος που ήθελαν ν’... αποδείξουν και σε προσωπικό επίπεδο. Και το πέτυχαν με τον πρώτο να σημειώνει double double με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ και τον δεύτερο να μετρά 23 πόντους με 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο είχε επίσης 23 πόντους με 4/8 τρίποντα.
Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ρεκόρ πόντων (32) και ριμπάουντ (9)... αλλά και λαθών (!) με 6 στη Euroleague. Ο Γάλλος με 5/9 τρίποντα... αλλά και σωρεία λαθών στα κρίσιμα τελευταία λεπτά της κανονικής περιόδου και της δεύτερης παράτασης... ακροβατούσε ανάμεσα στον τίτλο του «ήρωα» κα του «μοιραίου».
Ο Τόμας Ουόκαπ με 1/5 δίποντα και 1/4 τρίποντα δεν βοήθησε επιθετικά τον Ολυμπιακό αστοχώντας και σε κρίσιμο λέι απ. Ούτε ο Πίτερς που είχε 4 πόντους με 0/5 τρίποντα, ενώ 3 πόντους σημείωσε ο ΜακΚίσικ. Ο Κόρι Τζόσεφ αγωνίστηκε μόνο 6:52΄΄ και έμεινε άποντος, ενώ ο Μόντε Μόρις δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.
Ο Τάιλερ Ντόρσει είχε 16 πόντους με 1/5 τρίποντα. Ο Τάισον Ουόρντ βοήθησε με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Όσο ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν στο παρκέ (14 πόντους και 7 ριμπάουντ) ο Ολυμπιακός έδειχνε ικανός να «δραπετεύσει» από το Κάουνας με νίκη, αλλά χρεώθηκε με δύο φάουλ μέσα σε ενάμιση λεπτό στην 1η παράταση και αποβλήθηκε με 5ο φάουλ.
Με δύο εύστοχα τρίποντα του Φουρνιέ στις αρχές της 2ης παράτασης ο Ολυμπιακός έμεινε στη διεκδίκηση της νίκης μέχρι το 93-92, 1:08΄΄ πριν τη λήξη. Το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο του Ουίλιαμς-Γκος και μία δική του βολή έκαναν το 97-92 στα 35΄΄. Ο Φουρνιέ ευστόχησε σε 2/2 βολές στα 24΄΄ (97-94), αλλά και ο Φρανσίσκο (99-94) στα 17΄΄, για ν’ αστοχήσει σε τρίποντο ο Φουρνιέ και σε δίποντο ο Πίτερς και η Ζαλγκίρις να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Euroleague, ανεβαίνοντας στο 17-12.
Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 18-10 με αγώνα λιγότερο και πλέον μετρά 10 νίκες στα τελευταία 13 ματς που έχει δώσει στη Euroleague.
Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 99-94 (2η παρ.), 82-82 (παρ.), 73-73 (κ.α.)
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73 κ.α., 82-82 παρ., 99-94 2η παρ.
Ο Xόρτον Τάκερ ήταν σε μεγάλη βραδιά και γλύτωσε τη Φενερμπαχτσέ από γκέλα... ολκής στην 29η αγωνιστική της Euroleague. Η κάτοχος του τροπαίου επικράτησε 81-78 της Παρτιζάν στη Κωνσταντινούπολη και παραμένει στην κορυφή με 21-7.
Για την τιμή των όπλων παίζουν πλέον στη διοργάνωση οι Σέρβοι (9-20) όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να αντιμετωπίσουν στα ίσια την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους και να βρίσκονται μέσα στη διεκδίκηση της νίκης μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σε ένα ματς πολύ κλειστό με μέγιστη διαφορά το +7 της Παρτιζάν (24-31 στο 14΄), τα πάντα κρίθηκαν στο φινάλε με τους φιλόξενούμενους να μειώνουν 75-74 με γκολ-φάουλ του Οσεκτόφσκι στα 26'' και στη συνέχεια τις ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Οι παίκτες της Φενέρ ήταν ψύχραιμοι, φτάνοντας στη νίκη με το τελικό 81-78 και κορυφαίο τον Χόρτον-Τάκερ με 29π., εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας και 33 στην αξιολόγηση. Ο Μπάλντουϊν πρόσθεσε 17π. αλλά ήταν άστοχος στο τρίποντο (0/5) και ο Μπιμπέροβιτς 13 (με τις τελευταίες 4/4 βόλες).
Για την Παρτιζάν με τα 3/15 τρίποντα, κορυφαίος ήταν ο Μπρούνο Φερνάντο με 18π. και 9ρ.
Τα δεκάλεπτα: 20-20, 35-39, 57-56
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 91-81 της Αναντολού Εφές στο Βελιγράδι, για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, και ανέβηκε στις 17 νίκες, επιστρέφοντας στην εξάδα.
Καθοριστική ήταν η συμβολή του Τζάρεντ Μπάτλερ, που σημείωσε 21 πόντους με 7/9 τρίποντα, οδηγώντας επιθετικά τους γηπεδούχους. Για την τουρκική ομάδα, ο Πι Τζέι Ντοζίερ είχε επίσης 21 πόντους.
Η Εφές προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο (19-23), όμως οι Σέρβοι αντέδρασαν και πήγαν στα αποδυτήρια με +7 (44-37). Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στην τρίτη περίοδο, χωρίς να περάσουν μπροστά, με τον Ερυθρό Αστέρα να διατηρεί τον έλεγχο έως το τελικό 91-81.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 44-37, 65-62, 91-81
Η Βίρτους Μπολόνια υπερασπίστηκε με το τελικό 85-80 την έδρα της απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αντέχοντας στο σερί 12-0 των φιλοξενούμενων, με το οποίο προσπέρασαν προσωρινά στο 39΄ με 79-80. Με την αποψινή ήττα τους, που ήταν η δεύτερη διαδοχική, οι Καταλανοί υποχώρησαν στο 17-12 και εκτός εξάδας (7η θέση).
Οι Κάρσεν Έντουαρντς και Άλεν Σμάιλαγκιτς ήταν οι ηγέτες των Ιταλών με 22 και 19 πόντους, αντίστοιχα, ενώ ο Λούκα Βιλντόσα πρόσφερε 10 πόντους, 7 ασίστ και 5 κλεψίματα. Από την Μπαρτσελόνα πάλεψε ο Κέβιν Πάντερ με 27 πόντους.
Η Βίρτους ανέβηκε στο 13-16, συνεχίζοντας την προσπάθεια για τα Play-In.
Τα δεκάλεπτα: 20-28, 47-43, 68-57, 85-80
Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν 81-78
Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 99-94 (2η παρ.), 82-82 (παρ.), 73-73 (κ.α.)
Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 91-81
Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα 85-80
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
21:15 Παναθηναϊκός - Παρί
21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
Ολυμπιακός 18-10
Βαλένθια 18-10
Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12
Ερυθρός Αστέρας 17-12
Μπαρτσελόνα 17-12
Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11
Μονακό 16-12
Παναθηναϊκός 16-12
Ντουμπάι 14-14
Αρμάνι Μιλάνο 14-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
Βίρτους Μπολόνια 13-16
Μπάγερν Μονάχου 12-16
Παρί 9-18
Μπασκόνια 9-19
Αναντολού Εφές 9-20
Παρτίζαν 9-20
Βιλερμπάν 7-21
Εκκρεμούν
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό
21:05 Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια - Ζάλγκιρις
21:30 Παρτίζαν - Ντουμπάι
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα
21:45 Ρεάλ - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή 6 Μαρτίου
19:30 Εφές - Βιλερμπάν
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
21:30 Μπασκόνια - Παρί
