Euroleague: Ήττα μετά από δύο παρατάσεις στο Κάουνας για τον Ολυμπιακό, νίκες για Φενέρ, Ερυθρό Αστέρα και Βίρτους, δείτε βίντεο

Η 29η αγωνιστική

Βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (30η)

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73 κ.α., 82-82 παρ., 99-94 2η παρ.Ο Xόρτον Τάκερ ήταν σε μεγάλη βραδιά και γλύτωσε τη Φενερμπαχτσέ από γκέλα... ολκής στην 29η αγωνιστική της Euroleague. Η κάτοχος του τροπαίου επικράτησε 81-78 της Παρτιζάν στη Κωνσταντινούπολη και παραμένει στην κορυφή με 21-7.Για την τιμή των όπλων παίζουν πλέον στη διοργάνωση οι Σέρβοι (9-20) όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να αντιμετωπίσουν στα ίσια την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους και να βρίσκονται μέσα στη διεκδίκηση της νίκης μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σε ένα ματς πολύ κλειστό με μέγιστη διαφορά το +7 της Παρτιζάν (24-31 στο 14΄), τα πάντα κρίθηκαν στο φινάλε με τους φιλόξενούμενους να μειώνουν 75-74 με γκολ-φάουλ του Οσεκτόφσκι στα 26'' και στη συνέχεια τις ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Οι παίκτες της Φενέρ ήταν ψύχραιμοι, φτάνοντας στη νίκη με το τελικό 81-78 και κορυφαίο τον Χόρτον-Τάκερ με 29π., εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας και 33 στην αξιολόγηση. Ο Μπάλντουϊν πρόσθεσε 17π. αλλά ήταν άστοχος στο τρίποντο (0/5) και ο Μπιμπέροβιτς 13 (με τις τελευταίες 4/4 βόλες).Για την Παρτιζάν με τα 3/15 τρίποντα, κορυφαίος ήταν ο Μπρούνο Φερνάντο με 18π. και 9ρ.Τα δεκάλεπτα: 20-20, 35-39, 57-56Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 91-81 της Αναντολού Εφές στο Βελιγράδι, για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, και ανέβηκε στις 17 νίκες, επιστρέφοντας στην εξάδα.Καθοριστική ήταν η συμβολή του Τζάρεντ Μπάτλερ, που σημείωσε 21 πόντους με 7/9 τρίποντα, οδηγώντας επιθετικά τους γηπεδούχους. Για την τουρκική ομάδα, ο Πι Τζέι Ντοζίερ είχε επίσης 21 πόντους.Η Εφές προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο (19-23), όμως οι Σέρβοι αντέδρασαν και πήγαν στα αποδυτήρια με +7 (44-37). Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στην τρίτη περίοδο, χωρίς να περάσουν μπροστά, με τον Ερυθρό Αστέρα να διατηρεί τον έλεγχο έως το τελικό 91-81.Τα δεκάλεπτα: 19-23, 44-37, 65-62, 91-81Η Βίρτους Μπολόνια υπερασπίστηκε με το τελικό 85-80 την έδρα της απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αντέχοντας στο σερί 12-0 των φιλοξενούμενων, με το οποίο προσπέρασαν προσωρινά στο 39΄ με 79-80. Με την αποψινή ήττα τους, που ήταν η δεύτερη διαδοχική, οι Καταλανοί υποχώρησαν στο 17-12 και εκτός εξάδας (7η θέση).Οι Κάρσεν Έντουαρντς και Άλεν Σμάιλαγκιτς ήταν οι ηγέτες των Ιταλών με 22 και 19 πόντους, αντίστοιχα, ενώ ο Λούκα Βιλντόσα πρόσφερε 10 πόντους, 7 ασίστ και 5 κλεψίματα. Από την Μπαρτσελόνα πάλεψε ο Κέβιν Πάντερ με 27 πόντους.Η Βίρτους ανέβηκε στο 13-16, συνεχίζοντας την προσπάθεια για τα Play-In.Τα δεκάλεπτα: 20-28, 47-43, 68-57, 85-80Τετάρτη 25 ΦεβρουαρίουΦενέρμπαχτσε - Παρτίζαν 81-78Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 99-94 (2η παρ.), 82-82 (παρ.), 73-73 (κ.α.)Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 91-81Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα 85-80Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο21:15 Παναθηναϊκός - Παρί21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν ΜονάχουΦενέρμπαχτσε 21-7Ολυμπιακός 18-10Βαλένθια 18-10Ρεάλ Μαδρίτης 17-11Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12Ερυθρός Αστέρας 17-12Μπαρτσελόνα 17-12Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11Μονακό 16-12Παναθηναϊκός 16-12Ντουμπάι 14-14Αρμάνι Μιλάνο 14-14Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15Βίρτους Μπολόνια 13-16Μπάγερν Μονάχου 12-16Παρί 9-18Μπασκόνια 9-19Αναντολού Εφές 9-20Παρτίζαν 9-20Βιλερμπάν 7-21Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)Πέμπτη 5 Μαρτίου19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό21:05 Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ21:30 Βαλένθια - Ζάλγκιρις21:30 Παρτίζαν - Ντουμπάι21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα21:45 Ρεάλ - Βίρτους ΜπολόνιαΠαρασκευή 6 Μαρτίου19:30 Εφές - Βιλερμπάν21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός21:30 Μπασκόνια - Παρί