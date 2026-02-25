ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Παναθηναϊκός: Μνήμες Γουέμπλεϊ με... μοντέλο τον Αντίνο
Παναθηναϊκός Γουέμπλεϊ Σαντίνο Αντίνο

Παναθηναϊκός: Μνήμες Γουέμπλεϊ με... μοντέλο τον Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τον ιστορικό τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1971 και κυκλοφόρησε πουλόβερ το οποίο λανσάρει ο Σαντίνο Αντίνο

Παναθηναϊκός: Μνήμες Γουέμπλεϊ με... μοντέλο τον Αντίνο
Συλλεκτικό πουλόβερ με ... θέμα τον τελικό του 1971 στο Γουέμπλεϊ έβγαλε προς πώληση στη μπουτίκ του ο Παναθηναϊκός

Οι πράσινοι με «στρατηγό» τον Φέρεντς Πούσκας έφτασαν στις 2 Ιουνίου 1971 έως το Γουέμπλεϊ για να παίξουν στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. 

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 2-0 από τον Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ αλλά έως σήμερα είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έπαιξε στον τελικό του σημερινού Champions League. 

Το πουλόβερ προμοτάρει ο νεαρός Αργεντίνος άσος της ομάδας, Σαντίνο Αντίνο, και κοστίζει 54,50 ευρώ.

Βρείτε ΕΔΩ το πουλόβερ
