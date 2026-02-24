Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Μπενφίκα: Προπονήθηκε στο «Μπερναμπέου» ο Πρεστιάνι παρά την τιμωρία για το επεισόδιο με τον Βινίσιους, βίντεο
Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας του στη Μαδρίτη
Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι έδωσε κανονικά το «παρών» στην προπόνηση της Μπενφίκα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει προσωρινό αποκλεισμό μίας αγωνιστικής εξαιτίας καταγγελιών για ρατσιστική συμπεριφορά.
Ο Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται, βάσει της τωρινής ποινής από την UEFA, να χάσει τον αυριανό επαναληπτικό αγώνα των play-off του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η τιμωρία του επιβλήθηκε μετά την καταγγελία του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος υποστήριξε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον παίκτη των «Αετών» λίγο μετά την επίτευξη του εντυπωσιακού γκολ που χάρισε στη Ρεάλ τη νίκη με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.
Από την πλευρά του, ο Πρεστιάνι αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ρατσιστικής εξύβρισης.
Η διοίκηση της Μπενφίκα έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Αν και οι ιθύνοντες του πορτογαλικού συλλόγου αναγνωρίζουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο η έφεση να έχει κάποιο «πρακτικό αποτέλεσμα» πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, ο Πρεστιάνι συμμετείχε στο πρόγραμμα της Τρίτης μαζί με τους συμπαίκτες του, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα πως η ποινή του θα μπορούσε να ανατραπεί την τελευταία στιγμή.
Gianluca Prestianni 🇦🇷 s'entraîne avec Benfica au Bernabeu malgré sa suspension de la Ligue des champions de l'UEFA. 😮 pic.twitter.com/EkATtc9e6c— JK (@JackBrown591897) February 24, 2026
