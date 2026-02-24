ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Μπενφίκα: Προπονήθηκε στο «Μπερναμπέου» ο Πρεστιάνι παρά την τιμωρία για το επεισόδιο με τον Βινίσιους, βίντεο
SPORTS
Μπενφίκα Τζανλούκα Πρεστιάνι Σαντιάγκο Μπερναμπέου

Μπενφίκα: Προπονήθηκε στο «Μπερναμπέου» ο Πρεστιάνι παρά την τιμωρία για το επεισόδιο με τον Βινίσιους, βίντεο

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας του στη Μαδρίτη

Μπενφίκα: Προπονήθηκε στο «Μπερναμπέου» ο Πρεστιάνι παρά την τιμωρία για το επεισόδιο με τον Βινίσιους, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι έδωσε κανονικά το «παρών» στην προπόνηση της Μπενφίκα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει προσωρινό αποκλεισμό μίας αγωνιστικής εξαιτίας καταγγελιών για ρατσιστική συμπεριφορά.

Ο Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται, βάσει της τωρινής ποινής από την UEFA, να χάσει τον αυριανό επαναληπτικό αγώνα των play-off του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η τιμωρία του επιβλήθηκε μετά την καταγγελία του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος υποστήριξε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον παίκτη των «Αετών» λίγο μετά την επίτευξη του εντυπωσιακού γκολ που χάρισε στη Ρεάλ τη νίκη με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Από την πλευρά του, ο Πρεστιάνι αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ρατσιστικής εξύβρισης.

Η διοίκηση της Μπενφίκα έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Αν και οι ιθύνοντες του πορτογαλικού συλλόγου αναγνωρίζουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο η έφεση να έχει κάποιο «πρακτικό αποτέλεσμα» πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, ο Πρεστιάνι συμμετείχε στο πρόγραμμα της Τρίτης μαζί με τους συμπαίκτες του, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα πως η ποινή του θα μπορούσε να ανατραπεί την τελευταία στιγμή.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης