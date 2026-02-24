Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους κοιτάζει Μουζακίτη και Τζολάκη, σύμφωνα με την «Tuttosport»

Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Η Γιουβέντους έστειλε και σκάουτερ για να παρακολουθήσει τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη
Στο στόχαστρο της Γιουβέντους είναι σύμφωνα με την «Tuttosport» τόσο ο Κωνσταντής Τζολάκης όσο και ο Χρήστος Μουζακίτης.
Οι δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Ιταλούς έχουν τραβήξει εδώ και μήνες τα βλέμματα των ανθρώπων της Γιουβέντους και όπως γράφει η εφημερίδα σκάουτερ της «Μεγάλης Κυρίας» ήταν πριν από μια εβδομάδα στο Καραϊσκάκη για να τους τσεκάρει στο παιχνίδι του Champions League με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Για τον νεαρό Χρήστο Μουζακίτη ο οποίος βραβεύτηκε ως Golden Boy Web 2025 το ενδιαφέρον είναι πιο... ζεστό.
Ο Κωνσταντής Τζολάκης πριν από λίγες ημέρες είχε αναφερθεί στην Ιταλία ως στόχος της Νάπολι και είναι φυσικό με τις εμφανίσεις που κάνει στο Champions League να έχει περισσότερους υποψήφιους μνηστήρες.
