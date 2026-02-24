ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ολυμπιακός: Η Γιουβέντους κοιτάζει Μουζακίτη και Τζολάκη, σύμφωνα με την «Tuttosport»

Η Γιουβέντους έστειλε και σκάουτερ για να παρακολουθήσει τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη

Στο στόχαστρο της Γιουβέντους είναι σύμφωνα με την «Tuttosport» τόσο ο Κωνσταντής Τζολάκης όσο και ο Χρήστος Μουζακίτης. 

Οι δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Ιταλούς έχουν τραβήξει εδώ και μήνες τα βλέμματα των ανθρώπων της Γιουβέντους και όπως γράφει η εφημερίδα σκάουτερ της «Μεγάλης Κυρίας» ήταν πριν από μια εβδομάδα στο Καραϊσκάκη για να τους τσεκάρει στο παιχνίδι του Champions League με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. 

Για τον νεαρό Χρήστο Μουζακίτη  ο οποίος βραβεύτηκε ως  Golden Boy Web 2025 το ενδιαφέρον είναι πιο... ζεστό.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πριν από λίγες ημέρες είχε αναφερθεί στην Ιταλία ως στόχος της Νάπολι και είναι φυσικό με τις εμφανίσεις που κάνει στο Champions League να έχει περισσότερους υποψήφιους μνηστήρες.
