Τένις: Πρώτος τίτλος Challenger για τον Σακελλαρίδη, βίντεο
Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε 7-5, 4-6, 7-6(6) τον Βρετανό Όλιβερ Κρόφορντ στο Νέο Δελχί
Τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του μέχρι σήμερα πέτυχε ο Στέφανος Σακελλαρίδης (No. 275), κατακτώντας τον τίτλο στο Challenger του Νέου Δελχί ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό.
Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τον Βρετανό Όλιβερ Κρόφορντ (Νο.215) με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 7-6(6)) έπειτα από μάχη 3 ωρών και 9 λεπτών.
Πρόκειται για τον πρώτο ελληνικό τίτλο Challenger σε μονό μετά τον Σεπτέμβριο του 2017 και την επιτυχία του Στέφανου Τσιτσιπά στη Γένοβα.
