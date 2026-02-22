Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Ολυμπιακός: Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται
Ολυμπιακός: Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται
Το πρώτο μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό της Κρήτης
Με ένα «ευχαριστώ» προς τον κόσμο του Ολυμπιακού και ένα μήνυμα ότι «η μεγάλη μάχη συνεχίζεται», τοποθετήθηκε επίσημα η ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη.
«Ένα μεγάλο "ευχαριστώ» στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας" ξεκινά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Χ.
«Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται. Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ακόμα πιο δυνατά» καταλήγει στο μήνυμά της ο μπασκετικός Ολυμπιακός.
«Ένα μεγάλο "ευχαριστώ» στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας" ξεκινά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Χ.
«Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται. Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ακόμα πιο δυνατά» καταλήγει στο μήνυμά της ο μπασκετικός Ολυμπιακός.
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 22, 2026
Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται.
Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ακόμα πιο δυνατά.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/BVztvZPitl
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα