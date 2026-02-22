Ολυμπιακός: Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται
Το πρώτο μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό της Κρήτης

Με ένα «ευχαριστώ» προς τον κόσμο του Ολυμπιακού και ένα μήνυμα ότι «η μεγάλη μάχη συνεχίζεται», τοποθετήθηκε επίσημα η ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη.

«Ένα μεγάλο "ευχαριστώ» στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας" ξεκινά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Χ.

«Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται. Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ακόμα πιο δυνατά» καταλήγει στο μήνυμά της ο μπασκετικός Ολυμπιακός.

