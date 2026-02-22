Βινίσιους: Δέχθηκε νέα επίθεση, οπαδοί της Οσασούνα του φώναζαν «να πεθάνεις», δείτε βίντεοΒ
Βινίσιους: Δέχθηκε νέα επίθεση, οπαδοί της Οσασούνα του φώναζαν «να πεθάνεις», δείτε βίντεοΒ
Έρευνα από τη La Liga μετά το νέο περιστατικό σε βάρος του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης
Σάλος έχει προκληθεί για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο στην Ισπανία για επεισόδιο με θύμα τον Βινίσιους Τζούνιορ μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Οσασούνα με 2-1.
Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης για τη Ρεάλ, φέρεται να δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς των γηπεδούχων.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Athletic, ο «Βίνι» καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης έγινε αποδέκτης λεκτικών προσβολών, όπως για παράδειγμα «ηλίθιος», ενώ στο φινάλε του αγώνα το πράγμα χειροτέρευσε με οπαδούς της Οσασούνα να του φωνάζουν να πεθάνει.
Η La Liga ξεκίνησε, μάλιστα, έρευνα, μετά το βίντεο που δείχνει φιλάθλους της Οσασούνα να εύχονται θάνατο στον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ.
Η επίθεση αυτή σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι οφ του Champions League στο οποίο ο Βινίσιους κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος φέρεται να τον αποκάλεσε «μαϊμού» τουλάχιστον πέντε φορές, ενώ ο διαιτητής ενεργοποίησε και το πρωτόκολλο της UEFA για αυτές τις περιπτώσεις και η αναμέτρηση μετατράπηκε σε μια βραδυφλεγής βόμβα με τους παίκτες στο επίκεντρο. Μετά το περιστατικό ανάμεσα στον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντινό της Μπενφίκα, μπήκε και ο κόσμος στο παιχνίδι καθώς αποδοκίμαζαν τον 26χρονο σε κάθε επαφή του με τη μπάλα, ενώ του πετούσαν και αντικείμενα σε κάθε ευκαιρία.
Αναμενόμενα, τα όσα έγιναν στη Λισαβόνα έκαναν τον γύρο του κόσμου, με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει τον Κιλιάν Εμπαπέ να βγαίνει μπροστά για τον συμπαίκτη του και να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό άσο των γηπεδούχων. «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του, μετά τα όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο του Ντα Λουζ.
Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης για τη Ρεάλ, φέρεται να δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς των γηπεδούχων.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Athletic, ο «Βίνι» καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης έγινε αποδέκτης λεκτικών προσβολών, όπως για παράδειγμα «ηλίθιος», ενώ στο φινάλε του αγώνα το πράγμα χειροτέρευσε με οπαδούς της Οσασούνα να του φωνάζουν να πεθάνει.
📹 Lamentable: la afición de Osasuna cantó «¡Vinicius, muérete!»— okdiario.com (@okdiario) February 21, 2026
Todos los detalles: https://t.co/C1BrdQIyNK pic.twitter.com/8TA45Y6jf2
Η La Liga ξεκίνησε, μάλιστα, έρευνα, μετά το βίντεο που δείχνει φιλάθλους της Οσασούνα να εύχονται θάνατο στον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ.
Update: La Liga said after the game this it was also investigating footage that appeared to show Osasuna fans chanting “Vinicius, muerete”, which translates as “Vinicius, die”, during the game. The Athletic has contacted Osasuna for comment. https://t.co/5gFJ7OxW7N— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 21, 2026
Connatix Player: 2ddc0cee-27b4-4c77-a69a-09a257163cd1 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
Αναμενόμενα, τα όσα έγιναν στη Λισαβόνα έκαναν τον γύρο του κόσμου, με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει τον Κιλιάν Εμπαπέ να βγαίνει μπροστά για τον συμπαίκτη του και να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό άσο των γηπεδούχων. «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του, μετά τα όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο του Ντα Λουζ.
🚨”ERES UN PUT* RACISTA!!”— NoKai (@nokai) February 17, 2026
Mbappé a Prestiqnnipic.twitter.com/XN3P1bu3vh https://t.co/djDyiT9je3
🚨🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 à Prestianni 🇦🇷 :— Actu Foot (@ActuFoot_) February 17, 2026
« 𝗧'𝗘𝗦 𝗨𝗡 𝗣*𝗧𝗔𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗧𝗘 ! »
(@Movistar) pic.twitter.com/nwDX4JhoAa
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα