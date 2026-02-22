Βινίσιους: Δέχθηκε νέα επίθεση, οπαδοί της Οσασούνα του φώναζαν «να πεθάνεις», δείτε βίντεοΒ
Έρευνα από τη La Liga μετά το νέο περιστατικό σε βάρος του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης

Σάλος έχει προκληθεί για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο στην Ισπανία για επεισόδιο με θύμα τον Βινίσιους Τζούνιορ μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Οσασούνα με 2-1.

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης για τη Ρεάλ, φέρεται να δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς των γηπεδούχων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Athletic, ο «Βίνι» καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης έγινε αποδέκτης λεκτικών προσβολών, όπως για παράδειγμα «ηλίθιος», ενώ στο φινάλε του αγώνα το πράγμα χειροτέρευσε με οπαδούς της Οσασούνα να του φωνάζουν να πεθάνει.



Η La Liga ξεκίνησε, μάλιστα, έρευνα, μετά το βίντεο που δείχνει φιλάθλους της Οσασούνα να εύχονται θάνατο στον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι οφ του Champions League στο οποίο ο Βινίσιους κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος φέρεται να τον αποκάλεσε «μαϊμού» τουλάχιστον πέντε φορές, ενώ ο διαιτητής ενεργοποίησε και το πρωτόκολλο της UEFA για αυτές τις περιπτώσεις και η αναμέτρηση μετατράπηκε σε μια βραδυφλεγής βόμβα με τους παίκτες στο επίκεντρο. Μετά το περιστατικό ανάμεσα στον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντινό της Μπενφίκα, μπήκε και ο κόσμος στο παιχνίδι καθώς αποδοκίμαζαν τον 26χρονο σε κάθε επαφή του με τη μπάλα, ενώ του πετούσαν και αντικείμενα σε κάθε ευκαιρία. 

Αναμενόμενα, τα όσα έγιναν στη Λισαβόνα έκαναν τον γύρο του κόσμου, με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει τον Κιλιάν Εμπαπέ να βγαίνει μπροστά για τον συμπαίκτη του και να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό άσο των γηπεδούχων. «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του, μετά τα όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο του Ντα Λουζ.

Πηγή: gazzetta.gr
