Συγκλονίζει ο Πολονάρα για την περιπέτεια με την υγεία του: «Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω αλλά με σταμάτησε η γυναίκα μου»

«Σε πολλούς ανθρώπους, φαίνεται σαν να έκανα κάτι εξαιρετικό, αλλά αν με ρωτήσετε τι έκανα, στην πραγματικότητα έπεσα σεκώμα και ξύπνησα. Δεν βλέπω τίποτα ηρωικό σε αυτό.»«Σίγουρα. Αφαιρούσαν έναν σωλήνα σίτισης για να με στείλουν σπίτι από το νοσοκομείο και άρχισα να βήχω σπασμωδικά και να γίνομαι ταραγμένος. Έχασα τις αισθήσεις μου μόνος μου, όχι από ιατρικά προκλητό κώμα.»Υπάρχει εκείνο το τηλεφώνημα, που μεταδόθηκε αργότερα, από τη σύζυγό του Έρικα στον Νικολό Ντεβιτίς, τον φίλο σας και παρουσιαστή του Le Iene, ο οποίος, με τρεμάμενη φωνή, είπε: «Γεια σου Νίκο, ο Ακίλε έπεσε σε κώμα χθες. Υπάρχουν λίγες ελπίδες».«Ας πούμε απλώς ότι ανησύχησα μερικούς ανθρώπους...»«Πολλοί άνθρωποι ήρθαν να με επισκεφτούν εκείνες τις πέντε μέρες, αλλά το μόνο που άκουσα ήταν από τη γυναίκα μου.»«Ναι. Το This Sunday του Olly, ένα τραγούδι που άκουγα στο νοσοκομείο όταν ήμουν μόνος και με συγκίνησε. Όταν το έβαλε η Έρικα, άρχισα να κλαίω. Τότε μου είπε, σωστά, "Αλλά αν πρέπει να κλάψεις, θα το βγάλω..." Αλλά έγινα νευρικός γιατί ήθελα να συνεχίσει να το παίζει. Έγινα νευρικός, τα νούμερα ανέβαιναν και τα μηχανήματα στα οποία ήμουν συνδεδεμένος έκαναν μπιπ.»«Είναι σαν να είχα κολλήσει σε ένα αεροπλάνο για πέντε μέρες και να κοιμόμουν όλη την ώρα. Μετά μου πήρε μερικές μέρες για να ξανασυναρμολογήσω τα τούβλα. Ήμουν λίγο τρελή, δεν θυμόμουν πότε γεννήθηκε η κόρη μου...»«Αήττητος. Δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου, ούτε καν χειρουργική επέμβαση».«Με μια ρουτίνα ελέγχου ντόπινγκ».«Είχα ήδη κάνει ένα τεστ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στις Φιλιππίνες: όλα ήταν καλά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, έλαβα ένα email στις αρχές Οκτωβρίου από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Αντιντόπινγκ που μου έλεγε ότι τα επίπεδα HCG μου ήταν πολύ υψηλά και έπρεπε να αποδείξω αν προέρχονταν από το σώμα μου ή από ξένο σώμα. Σκέφτηκα: μήπως είχα χρησιμοποιήσει κρέμες που δεν έπρεπε;»«Έλεγξα στο διαδίκτυο επειδή θυμήθηκα ότι τα επίπεδα HCG ήταν για έγκυες γυναίκες.Πληκτρολόγησα λοιπόν: «HCG σε αθλητές» και εμφανίστηκε η περίπτωση του Acerbi. Καρκίνος των όρχεων. Αν βάλεις δύο και δύο μαζί, όλα ταίριαζαν.»«Ο κόσμος μου κατέρρευσε. Η λέξη «καρκίνος» είναι τρομακτική. Την συνδέεις αμέσως με μια άλλη λέξη: «θάνατος». Η δεύτερη σκέψη μου ήταν: «Τελείωσα με το μπάσκετ». Αλλά όταν μου είπαν ότι με τις απαραίτητες θεραπείες είχα 3% πιθανότητα υποτροπής, ένιωσα ανακούφιση. Αντιμετώπισα τη χημειοθεραπεία, υπέμεινα τη ναυτία».«Και υπέφερα τρομερά. Κατά ειρωνικό τρόπο, όλοι μου έλεγαν: "Έχεις να κάνεις με κάτι λεπτό, γιατί σε νοιάζει αν χάσεις τα μαλλιά σου;" Αλλά για μένα, που δεν είχα ξαναδεί τον εαυτό μου με κοντά μαλλιά, ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα».«Ναι, οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι με την ταχεία ανάρρωσή του».«Η σειρά των πλέι οφ εναντίον της Βενετίας. Την ημέρα πριν από τον 3ο αγώνα, αρρώστησα και δεν είπα τίποτα. Ήθελα να παίξω πάση θυσία. Έπαιξα, ένιωθα απαίσια, και μετά τον αγώνα πήρα τη θερμοκρασία μου: 38,7. Έχασα μερικούς αγώνες, επέστρεψα αλλά έπαιξα πολύ λίγο. Στον ημιτελικό εναντίον της Μίλαν, ένιωθα αδύναμος, είχα ακόμα πυρετό, και το βράδυ πριν από τον 3ο αγώνα, τηλεφώνησα στον γιατρό στο ξενοδοχείο. Με εξέτασε και μου είπε: "Άτσι, πήγαινε πίσω στην Μπολόνια αύριο για μερικές εξετάσεις"».«Όχι αμέσως. Νόμιζαν ότι ήταν μονοπυρήνωση. Μετά με έβαλαν να υπογράψω χαρτιά για τον HIV, και αναρωτήθηκα: "Τι ψάχνουν;"Ήμουν παρανοϊκή: Είχα κάνει τατουάζ ένα μήνα νωρίτερα, μήπως είναι αυτό;» Μέχρι που μια Τετάρτη, ο αιματολόγος μου είπε: «Πρέπει ακόμα να κάνουμε την εξέταση μυελού των οστών. Θα έχουμε τα αποτελέσματα σε τρεις ή τέσσερις μέρες». Εντάξει, λέω. Και μετά, το ίδιο απόγευμα, πέντε γιατροί μπήκαν στο δωμάτιό μου. Φαινόταν στενοχωρημένοι. Το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν: "Δεν υπάρχουν καλά νέα"».«Μόλις συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που είχα ήδη περάσει».«Σκέφτηκα: Αρκετά, θα πεταχτώ από το παράθυρο του νοσοκομείου και θα τελειώσω με όλα. Ευτυχώς, η Έρικα ήταν εκεί: πρέπει να αντισταθείς για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου. Αλλά ένιωθα σαν να ήμουν στριμωγμένος, με δέκα θηρία να σε κρατούν κάτω. Ήθελα να εξαφανιστώ. Αλλά μετά σκέφτηκα: Δεν είναι δίκαιο για τα παιδιά μου να μεγαλώνουν χωρίς πατέρα ή να πιστεύουν ότι ο μπαμπάς δεν προσπάθησε τουλάχιστον».Αλλά σήμερα είναι εδώ. Τα μαλλιά ξαναφυτρώνουν, η γυναίκα του είναι εδώ με τη Βιτόρια και τον Ακίλε Τζούνιορ. Υπάρχουν τρία σκυλάκια που χοροπηδούν γύρω του. Και άρχισε ξανά την εκπαίδευσή. Έχει διανύσει πολύ δρόμο.«Πολύ δρόμο, και ως άνθρωπος, είμαι αισιόδοξος. Αλλά είναι σαφές ότι όλα αυτά με τρομάζουν.»«Προτιμώ να μην το σκέφτομαι.»«Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, και ακόμη λιγότερο θα ήθελα να κάνω τώρα. Προτιμώ να επιλέγω πιο άμεσους στόχους.»«Μην υποτροπιάσεις».«Σίγουρα έχω αλλάξει με κάποιους τρόπους.»«Παλιότερα ήμουν πολύ πιστός, αλλά τώρα δεν είμαι πια. Παλιότερα, δεν υπήρχε νύχτα που να μην προσευχόμουν. Τώρα, ειλικρινά, δεν μπορώ. Ακόμα κι αν οι φίλοι μου μου λένε: «Έλα, ευλογήθηκες, ίσως κάποιος εκεί πάνω σε βοήθησε». Αλλά ήταν το ίδιο άτομο που με αρρώστησε; Γιατί εγώ; Εγώ, που πάντα προσευχόμουν...»Το βίντεο της επιστροφής του από το νοσοκομείο, αγκαλιάστηκε από τη σύζυγο και τα παιδιά του και έγινε viral και ήταν απίστευτα συγκινητικό.«Μερικές φορές ακόμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν καλά πράγματα...»«Ναι, το ξαναβλέπω μερικές φορές. Και ομολογώ, κάθε φορά που το βλέπω αρχίζω να κλαίω.»