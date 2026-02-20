Πλησιάζει στη Γ' εθνική ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννινα: Νέα αφαίρεση βαθμών και πλέον στο -1
SPORTS
ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2

Πλησιάζει στη Γ' εθνική ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννινα: Νέα αφαίρεση βαθμών και πλέον στο -1

Οι Ηπειρώτες έχουν  τρεις ενεργές αφαιρέσεις βαθμών και δύσκολα θα αποφύγουν τον υποβιβασμό

Ολοένα και... σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι Ηπειρώτες βρίσκονται σε δεινή θέση στην (υπό αντίξοες συνθήκες) προσπάθεια τους να αποφύγουν τον υποβιβασμό στη Γ' Εθνική , καθώς έχουν τρεις ενεργές αφαιρέσεις βαθμών.

Συγκεκριμένα εκτός από την οριστική απόφαση για τις οφειλές στον Μάρκο Μαραγκουδάκη, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της Ηπείρου της σεζόν 2002-03, έχουν επιβληθεί ακόμα δύο «-3», για τον Γκεόργκι Σεϊτάνοφ, ο οποίος είχε περάσει από τους Γιαννιώτες το 2003, αλλά και για ακόμα μια περίπτωση.

Η Λίγκα έχει προχωρήσει ήδη στην αφαίρεση των βαθμών, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να έχει πλέον -1 βαθμό, με τις δυο αφαιρέσεις φυσικά να μην είναι οριστικές τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Πηγή: www.gazzetta.gr
