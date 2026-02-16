Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
ΠΑΣ Γιάννινα: Οριστική η αφαίρεση τριών βαθμών και στο βάθος υποβιβασμός
Οριστικοποιήθηκε η ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από τον ΠΑΣ Γιάννινα, με την ομάδα από την Ήπειρο να κινδυνεύει πλέον με υποβιβασμό στη Γ΄Εθνική
Ο ΠΑΣ Γιάννινα πέτυχε το Σάββατο (14/02) τεράστιο «διπλό» επί του ουραγού της βαθμολογίας στον βόρειο όμιλο της Superleague 2, Μακεδονικού, επικρατώντας με 1-0 χάρη στο γκολ του Κοντονίκου στο 23ο λεπτό και ανέβηκε προσωρινά στους 8 βαθμούς.
Το τρίποντο όμως, που πήρε με πολύ κόπο το σαββατοκύριακο, αφαιρέθηκε και επίσημα όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, καθώς ο σύλλογος από την Ήπειρο δεν κατάφερε να πληρώσει εντός 5+5 εργάσιμων ημερών το 50% του χρέους, που ανέρχεται στα 5.000 ευρώ (10.071 η συνολική οφειλή), προς στον 44χρονο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Μάρκο Μαραγκουδάκη, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα των Ιωαννίνων τη σεζόν 2002-03.
Οι Κυανόλευκοι κινδυνεύουν με ακόμη μία αφαίρεση τριών βαθμών, αυτή τη φορά για απλήρωτες οφειλές 9.254 ευρώ προς τον Βούλγαρο τερματοφύλακα, Γκεόργκι Σεϊτάνοφ, που φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου πριν από 23 χρόνια. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση βέβαια η διοίκηση του ΠΑΣ έχει περιθώριο αποπληρωμής μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.
Όπως διαμορφώνονται τα πράγματα μέχρι στιγμής, το σύνολο του Γιάννη Γκούμα βρίσκεται στη προτελευταία θέση της κατάταξης με 5 βαθμούς (και μπορεί να φτάσει και τους 2), στο -7 από τις θέσεις που διασφαλίζουν την παραμονή, με το σενάριο του υποβιβασμού στη Γ΄Εθνική να είναι πλέον μία «σκληρή» πραγματικότητα.
