Μάριος Ηλιόπουλος: Πρόστιμο 20.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό
Μάριος Ηλιόπουλος ΑΕΚ Ολυμπιακός Super League 1

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από την  Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 

Στην τελευταία συνεδρίασή της, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κήρυξε τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επέβαλε στον εγκαλούμενο πρόστιμο 20.000 ευρώ για τον αγώνα πρωταθλήματος της Ένωσης με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, την 1η Φεβρουαρίου 2026. Αντίθετα, η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.
