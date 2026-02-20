Τόνι Πάρκερ: «Το NBA θα έρθει στην Ευρώπη ό,τι κι αν γίνει!»
Ο ισχυρός άνδρας της Βιλερμπάν αποκαλύπτει τις συναντήσεις με αμερικανικά funds και προαναγγέλλει τη νέα εποχή του «NBA Europe»

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής ΝΒΑ, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και ισχυρός άνδρας της γαλλικής Βιλερμπάν Τόνι Πάρκερ εξέφρασε την πεποίθηση πως το ΝΒΑ θα έρθει στην Ευρώπη... ό,τι κι αν γίνει. Μιλώντας στη "L’Equipe", ο παλαίμαχος Γάλλος διεθνής αποκάλυψε πως συναντήθηκε με μεγάλα funds από τις ΗΠΑ για τη χρηματοδώτηση της Βιλερμπάν, ομάδα που βρίσκεται στο γκρουπ των άμεσα... υπό ένταξη ευρωπαϊκών ομάων στο ΝΒΑ Europe, εφόσον υλοποιηθεί η προσπάθεια που έχουν αρχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση το NBA και η FIBA.

Ο Τόνι Πάρκερ δήλωσε στη "L’Equipe":

«Είχα συναντήσεις με μεγάλα funds από την Αμερική» είπε αρχικά, προσθέτοντας πως τα funds θα ήθελαν ο ίδιος να συνεχίσει να ασχολείται για αρκετό καιρό ακόμη με τον σύλλογο της Γαλλίας.

Ο Τόνι Πάρκερ ήταν κατηγορηματικός: «Το ΝΒΑ θα έρθει (σ.σ. στην Ευρώπη) ό,τι και να γίνει». Πάντως, επισήμανε πως δεν είναι βέβαιο ότι σε αυτό θα βρίσκεται η Βιλερμπάν, η οποία θα πρέπει να καταθέσει την δική της αίτηση για μία θέση στη νέα Λίγκα, το NBA Europe.
