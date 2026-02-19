Ρογκαβόπουλος: Περαστικά στον Μιλουτίνοφ, τεράστια μεταγραφή ο Χέιζ Ντέιβις, βίντεο
Οι δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έρχεται
Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε εύκολα τον Ηρακλή στον ημιτελικό και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ εκεί όπου θα παίξει το Σάββατο στις 20:00 στο Ηράκλειο με τον Ολυμπιακό.
Μετά τον αγώνα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ για την πρόκριση, τον Ολυμπιακό, τον Χέιζ Ντέιβις και τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Οι δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου
«Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε έτσι τα παιχνίδια, γιατί ξεκουράσαμε παίκτες και είμαστε φρέσκοι για τον μεγάλο τελικό. Όλα τα παιδιά ήταν πανέτοιμα από το πρώτο ματς. Τώρα είμαστε στον μεγάλο τελικό. Είμαστε όλοι πανέτοιμοι, φρέσκοι και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και στα δύο παιχνίδια τα καθαρίσαμε από νωρίς, που ήταν αυτό που θέλαμε».
Για το διαφορετικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού AKTOR: «Θυμώσαμε πολύ με το αποτέλεσμα με την Ρόδο. Μιλήσαμε όλα τα παιδιά. Ήμασταν έξαλλοι με την εικόνα μας. Προφανώς, δεν αρμόζει αυτή η εικόνα στον Παναθηναϊκό, απαράδεκτη εικόνα. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Δεν αρμόζει σε κανέναν, κανένας παίκτης και κανένας από το σταφ δε δουλεύει σε τέτοιο επίπεδο, Αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται στην ομάδα που είμαστε. Ήμασταν κακοί. Είχαμε κακή νοοτροπία, μπήκαμε χωρίς ένταση και η Ρόδος προετοιμάζεται το ματς μία εβδομάδα. Εμείς είχαμε δύο μέρες πριν ματς, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό για να έχουμε τέτοιες εμφανίσεις».
Για την αλλαγή νοοτροπίας: «Ελπίζω να το δείξουμε και στον τελικό. Ήταν καλή αρχή, αλλά χωρίς το τρόπαιο δεν έχει σημασία».
Για τον Χέις-Ντέιβις: «Είναι τεράστια μεταγραφή για την ομάδα, τεράστια βοήθεια. Δίνει πράγματα που δεν είχαμε στο παιχνίδι μας, όπως το παιχνίδι στο low-post, να διαβάσουμε τις αλλαγές με τέτοια άνεση από μέσα προς τα έξω, το καλό του διάβασμα στο ματς. Έχει τα πάντα στο παιχνίδι του, είναι πανέξυπνος. Πλαισιώνει τον Χουάντσο τρομερά. Μπορεί να παίξει και στο “3”, αυτά είναι του κόουτς. Σας λέει ότι μπορεί να δώσει τα πάντα. Τεράστια μεταγραφή. Δίνει ηρεμία το ότι έχουμε αυτόν τον παίκτη στο ρόστερ μας».
Για τον τελικό: «Είμαστε σοβαροί, έτοιμοι. Ήρθαμε εδώ με πίστη και σοβαρότητα. Ελπίζω να φανεί στον τελικό. Παίζουμε με μία εξαιρετική ομάδα, παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Είναι ένα ματς, να τα δώσουμε όλα. Είναι ο πρώτος στόχος της χρονιάς, ελπίζω να χαμογελάσουμε εμείς».
Για τον Μιλουτίνοφ: «Περαστικά πρώτα από όλα. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Είναι άσχημο να συμβαίνουν αυτά. Είναι πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Όμως, έχει εξαιρετικό ρόστερ. Είναι ο Τζόουνς, ο Χολ, εξαιρετικοί ψηλοί. Ο Μιλουτίνοφ δίνει άλλη διάσταση στο παιχνίδι. Είναι πραγματικά σημαντικός. Η υγεία είναι πάνω από όλα είτε είναι αντίπαλος είτε όχι. Να είναι καλά ο Νίκολα και να γυρίσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα».
